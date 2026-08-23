«Ещё не могу поверить»: 10-летнюю россиянку короновали на конкурсе красоты в Таиланде

Школьница из Москвы Александра Великова победила на детском конкурсе красоты «Юная мисс Интернешнл-2026» в Бангкоке. Она стала первой в своей возрастной категории среди 72 участниц из разных стран.

В финале, который прошёл 22 августа в столице Таиланда, соревновались девочки от 4 до 19 лет из Индии, Армении, Казахстана, Непала, Филиппин и других стран. Саша сумела подружиться с соперницами и покорила жюри. В итоге она получила титул «Принцесса Интернешнл-2026» в категории 8–10 лет.

Для 10-летней Александры это не первый конкурс. Впервые она вышла в финал в 4 года на соревновании «Мой шаг к успеху». В конце 2025 года на «Маленькой мисс Россия» она получила сразу два титула — «Мисс очарование» и «Мисс Гламур». А в январе этого года в Тбилиси стала «Маленькой мисс Евразия-2026».

После победы Саша призналась, что до сих пор не верит в произошедшее, потому что участниц было очень много. Она поблагодарила родителей и организаторов, поделилась, что нашла новых друзей и никогда не забудет эти дни.

Александра живёт в Москве, в этом году пойдёт в четвёртый класс. Кроме обычной школы, она занимается в театральной студии, поёт, танцует, занимается гимнастикой и плаванием. В будущем девочка мечтает поступить во ВГИК.

Ранее жительница подмосковного Видного Людмила Секрий стала победительницей международного конкурса красоты «Миссис Земля — 2026». Она обошла 40 участниц из разных стран и завоевала главный титул. Финал прошёл 25 июля в Куала-Лумпуре. Людмила — не только многодетная мама, но и основательница одной из крупнейших строительных компаний в России. Вместе с мужем она воспитывает четверых детей: Софию, Никиту, Кирилла и Ангелину.