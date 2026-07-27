Красота спасает не только мир: Россиянка с четырьмя детьми забрала корону «Миссис Земля»

Жительница подмосковного Видного Людмила Секрий стала абсолютной победительницей международного конкурса красоты «Миссис Земля — 2026». Россиянка обошла 40 участниц и завоевала главный титул. Об этом ТАСС сообщили организаторы конкурса с российской стороны.

Финал состоялся 25 июля в Куала-Лумпуре, где за победу боролись участницы из разных стран. Секрий не только многодетная мама, но и основательница одной из крупнейших строительных компаний России. Вместе с супругом, с которым она состоит в браке уже 13 лет, она воспитывает четверых детей — Софию, Никиту, Кирилла и Ангелину. Право представить страну на мировом этапе россиянка получила после победы в национальном конкурсе «Миссис Россия Мира — 2026», где ей присвоили титул «Миссис Россия Земля — 2026».

«Спасибо моей семье за невероятную поддержу, именно она стала главным двигателем моей победы. <…> Свою победу я посвящаю каждой женщине, которая исполнила самую важную миссию на Земле — подарила миру новую жизнь. Я хочу сказать каждой маме: любите себя, верьте в себя и никогда не забывайте о своих мечтах», — сказала она.

Конкурс «Миссис Земля» отличается от большинства подобных соревнований своим экологическим уклоном. От финалисток ждут не только яркой внешности, но и активной позиции в вопросах защиты окружающей среды. Так, вместо традиционных национальных костюмов участницы демонстрируют наряды, созданные из переработанных материалов и вторсырья, хотя выходы в купальниках и вечерних платьях остаются частью программы.

Ранее победительницей национального конкурса «Мисс Россия Мира — 2026» стала 19-летняя жительница Ижевска Жанна Николаева. Теперь ей предстоит представить страну на международном конкурсе «Мисс ООН — 2026», который пройдёт в Индии. Девушка выросла в многодетной семье и сейчас получает образование на факультете журналистики МГУ.