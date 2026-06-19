19-летняя жительница Ижевска представит РФ на конкурсе «Мисс ООН 2026» в Индии
Жанна Николаева. Обложка © VK / Жанна Николаева
19-летняя жительница Ижевска Жанна Николаева выиграла национальный конкурс «Мисс Россия Мира — 2026» и теперь поедет на международные соревнования. Об этом сообщили в соцсетях организаторы конкурса.
Девушка выросла в многодетной семье и сейчас учится на журналиста в МГУ. В сообщении её назвали яркой, умной и красивой девушкой, которая представит Россию на конкурсе «МИСС ООН 2026» в Индии.
«Эта яркая, умная и красивая девушка представит нашу страну на международном конкурсе «МИСС ООН 2026» в Индии! Пусть весь мир увидит, какие талантливые и прекрасные девушки растут в Удмуртии и России!» — говорится в сообщении.
До этого Жанна уже побеждала в конкурсах «Миссис Удмуртия — 2026» и «Мисс и Миссис Приволжского федерального округа — 2026».
Ранее на конкурсе «Мисс Таиланд» у 18-летней участницы Камалван Чанго во время выступления выпали накладные зубы. Это случилось прямо перед жюри и зрителями. Видео разлетелось по соцсетям и набрало миллионы просмотров. Но всех поразила реакция девушки: она не растерялась и не прервала выступление.
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