19-летняя жительница Ижевска представит РФ на конкурсе «Мисс ООН 2026» в Индии

19-летняя жительница Ижевска Жанна Николаева выиграла национальный конкурс «Мисс Россия Мира — 2026» и теперь поедет на международные соревнования. Об этом сообщили в соцсетях организаторы конкурса.

Девушка выросла в многодетной семье и сейчас учится на журналиста в МГУ. В сообщении её назвали яркой, умной и красивой девушкой, которая представит Россию на конкурсе «МИСС ООН 2026» в Индии.

«Эта яркая, умная и красивая девушка представит нашу страну на международном конкурсе «МИСС ООН 2026» в Индии! Пусть весь мир увидит, какие талантливые и прекрасные девушки растут в Удмуртии и России!» — говорится в сообщении.

До этого Жанна уже побеждала в конкурсах «Миссис Удмуртия — 2026» и «Мисс и Миссис Приволжского федерального округа — 2026».