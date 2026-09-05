Корона уехала в Карибы: Названа новая победительница «Мисс Мира — 2026»

Представительница Доминиканской Республики Джохейри Мола Домингез стала победительницей международного конкурса красоты «Мисс Мира — 2026». Финал соревнования прошёл во вьетнамском городе Нячанг.

Второе место заняла участница из Испании, третьей стала представительница Малайзии. В конкурсных мероприятиях участвовали 111 претенденток из разных стран. Они прибыли во Вьетнам после национальных отборов и с 29 августа проходили серию подготовительных этапов перед финальным шоу.

Заключительный этап 73-го конкурса состоялся на открытой площадке рядом с центральным пляжем Нячанга. Она рассчитана более чем на 20 тысяч зрителей и была оборудована масштабными световыми и звуковыми системами.

Организаторы отметили, что проведение конкурса во Вьетнаме стало важным событием для страны и позволило представить её туристические возможности международной аудитории.

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