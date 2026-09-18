«Кто-то чего-то не понял»: Журова объяснила странность с днём рождения Овечкина

Светлана Журова не увидела злого умысла в том, что «Вашингтон Кэпиталз» не поздравил Александра Овечкина с 41-летием в своих соцсетях. Олимпийская чемпионка заявила ТАСС, что считает произошедшее случайностью или чьей-то ошибкой.

«Я предполагаю, что это была какая-то случайность, ошибка, кто-то чего-то не понял. А сейчас это уже исправлять странно, потому что день рождения уже прошёл», — сказала Журова.

По её словам, ситуация выглядит необычно именно на фоне прежней практики клуба. При этом спортсменка не стала связывать отсутствие поста с политическими причинами и допустила обычную организационную ошибку.

Накануне Овечкин публично прокомментировал своё участие в предвыборном видео «Единой России». Хоккеист сказал журналистам, что согласился сняться после соответствующей просьбы и объяснил своё решение тем, что он русский и поддерживает свою страну. Одновременно форвард подчеркнул, что выступает за мир.

В самом «Вашингтоне» при этом продолжили обычную работу с капитаном команды. В первый день тренировочного лагеря партнёры исполнили для Овечкина Happy Birthday, а клуб и НХЛ освещали его подготовку к 22-му сезону в лиге.

Овечкину исполнился 41 год 17 сентября. На страницах клуба в соцсетях отдельного поздравительного поста не появилось, хотя в предыдущие годы «Вашингтон» регулярно отмечал дни рождения своего капитана. При этом на официальном сайте команды его день рождения был упомянут.