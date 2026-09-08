Кто выступит в Туле на День города 2026: Панайотов, TODES и программа концерта
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Кто выступит на День города Тулы 12 сентября 2026 года. Во сколько концерты Александра Панайотова и TODES на площади Ленина, будет ли салют.
Жители и гости Тулы на праздничном концерте у стен Тульского кремля. 12 сентября 2026 года город отметит 880-летие. Обложка © Александр Рюмин/ТАСС
Главными звёздами Дня города Тулы 12 сентября 2026 года станут Александр Панайотов и шоу-балет TODES. TODES выйдет на сцену площади Ленина в 20:00, а выступление Панайотова начнётся в 21:00. Life.ru рассказывает, кто выступит на 880-летии Тулы, во сколько начнётся главный концерт и будет ли праздничный салют.
Тула отметит 880-летие в субботу, 12 сентября 2026 года. Центром вечерней программы станет площадь Ленина. Здесь пройдут концерт «Тула. Голоса города», специальное выступление шоу-балета TODES и концерт главного хедлайнера праздника — Александра Панайотова.
Кто выступит на День города Тулы 12 сентября 2026 года
Главным музыкальным гостем Дня города станет Александр Панайотов. Певец выйдет на сцену на площади Ленина в 21:00. Информация о выступлении подтверждена администрацией Тулы и официальной афишей самого артиста.
Перед Панайотовым зрителей ждёт специальная программа московского шоу-балета TODES. Выступление коллектива начнётся в 20:00 и будет посвящено юбилейным датам города.
Вечерняя программа на площади Ленина начнётся раньше. В 18:30 запланированы официальные поздравления, а в 19:00 стартует концерт «Тула. Голоса города» с участием тульских исполнителей.
Расписание главной сцены вечером 12 сентября:
- 18:30 — официальные поздравления;
- 19:00 — концерт «Тула. Голоса города»;
- 20:00 — шоу-балет TODES;
- 21:00 — Александр Панайотов.
Во сколько выступит Александр Панайотов в Туле
Концерт Александра Панайотова на День города Тулы начнётся 12 сентября в 21:00 на площади Ленина.
Праздничные мероприятия в историческом центре Тулы. Главным хедлайнером Дня города 12 сентября станет Александр Панайотов. Фото © Александр Рюмин/ТАСС
Панайотов станет хедлайнером праздничной программы. Его выступлением завершится основной концертный блок на главной городской сцене. Дата и время концерта указаны и в официальной гастрольной афише исполнителя: 12 сентября 2026 года, Тула, День города, площадь Ленина, 21:00.
Во сколько выступит TODES на День города Тулы
Шоу-балет TODES выступит на площади Ленина в 20:00. Коллектив подготовил специальную программу к юбилею города.
TODES выйдет на сцену непосредственно перед Александром Панайотовым, поэтому тем, кто планирует увидеть обоих хедлайнеров, стоит ориентироваться на прибытие на площадь Ленина до 20:00.
Где пройдёт главный концерт на День города Тулы
Главной концертной площадкой 12 сентября станет площадь Ленина в центре Тулы.
Праздничная программа здесь начнётся ещё днём. В 12:00 состоится торжественное открытие Дня города, а в 16:00 пройдут выступления участников фестиваля духовых оркестров «Фанфары Тульского кремля». Основной музыкальный блок стартует вечером и закончится выступлением Александра Панайотова.
Концертная площадка у Тульского кремля. На День города главные выступления пройдут 12 сентября: TODES выйдет в 20:00, Александр Панайотов — в 21:00. Фото © Александр Рюмин/ТАСС
Полную программу праздника, площадки, мероприятия для детей и информацию о перекрытии улиц Life.ru собрал в материале «День города Тулы 2026: программа 12 сентября, концерты и площадки».
Будет ли салют в Туле на День города 12 сентября 2026 года
Традиционного большого фейерверка на День города Тулы в 2026 году не будет.
Городские власти сообщили, что праздничные программы вместо обычного салюта завершат пиротехническими эффектами — спаркулярами. Таким образом, специально ждать отдельного запуска большого салюта после концерта Александра Панайотова не стоит.
Когда отмечают День города Тулы в 2026 году
Основные мероприятия в честь 880-летия Тулы пройдут 12 сентября 2026 года. Часть праздничной программы продолжится и 13 сентября.
Тульский кремль в центре города. В 2026 году Тула отмечает 880-летие. Фото © Александр Рюмин/ТАСС
Юбилейный год для города связан сразу с несколькими памятными датами: исполняется 85 лет Тульской оборонительной операции, 60 лет со дня награждения Тулы орденом Ленина и 50 лет с момента присвоения ей почётного звания «Город-герой».
Коротко: концерты на День города Тулы — 2026
Кто главный хедлайнер? Александр Панайотов.
Когда выступит Панайотов в Туле? 12 сентября в 21:00.
Где выступит Александр Панайотов? На площади Ленина.
Во сколько TODES? Шоу-балет TODES начнёт выступление в 20:00.
Что будет перед TODES? В 19:00 начнётся концертная программа «Тула. Голоса города».
Будет ли салют в Туле 12 сентября? Традиционного фейерверка не будет. Вместо него запланированы пиротехнические эффекты — спаркуляры.
Когда День города Тулы в 2026 году? Главный день празднования — суббота, 12 сентября.