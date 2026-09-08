Кто выступит в Туле на День города 2026: Панайотов, TODES и программа концерта

Кто выступит на День города Тулы 12 сентября 2026 года

Во сколько выступит Александр Панайотов в Туле

Во сколько выступит TODES на День города Тулы

Где пройдёт главный концерт на День города Тулы

Будет ли салют в Туле на День города 12 сентября 2026 года

Когда отмечают День города Тулы в 2026 году

Частые вопросы