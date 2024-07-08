В Туле сплели венок из цветов длиной более 250 метров

Участники фестиваля "Ромашковый хоровод" в Туле сплели огромный венок из ромашек, общая длина которого составила 265 метров. В мероприятии приняло участие более 200 человек. Об этом сообщило региональное министерство спорта.

Участники фестиваля в Туле сплели венок из ромашек длиной 265 метров. Фото © VK / severnayhodba

"Участники спортивного праздника водили хороводы под выступление ансамбля "Гармошечка". А также сплели венок из живых цветов, его длина составила 265 метров. Сплетённый венок был возложен к памятнику Петру и Февронии", — передаётся в сообщении.

Мероприятие организовали в честь Дня семьи, любви и верности, который ежегодно празднуется в России 8 июля. Организатором выступила тульская Федерация северной ходьбы. Как отметили в социальных сетях организации, участникам удалось побить прошлогодний рекорд: в 2023 году жители Тулы сплели венок общей протяжённостью 191 метр.