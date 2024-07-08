В Туле сплели венок из цветов длиной более 250 метров
В Туле сплели ромашковый венок длиной 265 метров в День семьи, любви и верности
Участники фестиваля в Туле сплели венок из ромашек длиной 265 метров. Обложка © VK / severnayhodba
Участники фестиваля "Ромашковый хоровод" в Туле сплели огромный венок из ромашек, общая длина которого составила 265 метров. В мероприятии приняло участие более 200 человек. Об этом сообщило региональное министерство спорта.
Участники фестиваля в Туле сплели венок из ромашек длиной 265 метров. Фото © VK / severnayhodba
"Участники спортивного праздника водили хороводы под выступление ансамбля "Гармошечка". А также сплели венок из живых цветов, его длина составила 265 метров. Сплетённый венок был возложен к памятнику Петру и Февронии", — передаётся в сообщении.
Мероприятие организовали в честь Дня семьи, любви и верности, который ежегодно празднуется в России 8 июля. Организатором выступила тульская Федерация северной ходьбы. Как отметили в социальных сетях организации, участникам удалось побить прошлогодний рекорд: в 2023 году жители Тулы сплели венок общей протяжённостью 191 метр.
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