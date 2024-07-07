Гастрономический рекорд: Во Владивостоке за пять минут слепили 4540 хинкали с морским гребешком

Во Владивостоке в день 164-летия города инициативной группе из 500 человек удалось слепить 4540 хинкали с морским гребешком и установить рекорд России. Об этом сообщили в мэрии.

Во Владивостоке установили рекорд России по количеству слепленных хинкали. Фото © Telegram / Администрация Владивостока

"Во Владивостоке зафиксирован гастрономический рекорд России... 500 человек за пять минут слепили 4540 хинкали с гребешком... Зафиксировал рекорд эксперт Книги рекордов России", — говорится в сообщении.

Для лепки на набережной Цесаревича было установлено 50 столов, общая протяжённость которых составила 120 метров. Всего участники израсходовали по 270 килограммов теста и начинки.