Гастрономический рекорд: Во Владивостоке за пять минут слепили 4540 хинкали с морским гребешком
Во Владивостоке слепили почти пять тысяч хинкали и установили рекорд России
Во Владивостоке слепили почти пять тысяч хинкали и установили рекорд России. Обложка © Telegram / Администрация Владивостока
Во Владивостоке в день 164-летия города инициативной группе из 500 человек удалось слепить 4540 хинкали с морским гребешком и установить рекорд России. Об этом сообщили в мэрии.
Во Владивостоке установили рекорд России по количеству слепленных хинкали. Фото © Telegram / Администрация Владивостока
"Во Владивостоке зафиксирован гастрономический рекорд России... 500 человек за пять минут слепили 4540 хинкали с гребешком... Зафиксировал рекорд эксперт Книги рекордов России", — говорится в сообщении.
Для лепки на набережной Цесаревича было установлено 50 столов, общая протяжённость которых составила 120 метров. Всего участники израсходовали по 270 килограммов теста и начинки.
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