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7 июля, 00:11

Гастрономический рекорд: Во Владивостоке за пять минут слепили 4540 хинкали с морским гребешком

Во Владивостоке слепили почти пять тысяч хинкали и установили рекорд России

Во Владивостоке слепили почти пять тысяч хинкали и установили рекорд России. Обложка © Telegram / Администрация Владивостока

Во Владивостоке слепили почти пять тысяч хинкали и установили рекорд России. Обложка © Telegram / Администрация Владивостока

Во Владивостоке в день 164-летия города инициативной группе из 500 человек удалось слепить 4540 хинкали с морским гребешком и установить рекорд России. Об этом сообщили в мэрии.

Во Владивостоке установили рекорд России по количеству слепленных хинкали. Фото © Telegram / Администрация Владивостока

Во Владивостоке установили рекорд России по количеству слепленных хинкали. Фото © Telegram / Администрация Владивостока

"Во Владивостоке зафиксирован гастрономический рекорд России... 500 человек за пять минут слепили 4540 хинкали с гребешком... Зафиксировал рекорд эксперт Книги рекордов России", — говорится в сообщении.

Для лепки на набережной Цесаревича было установлено 50 столов, общая протяжённость которых составила 120 метров. Всего участники израсходовали по 270 килограммов теста и начинки.

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Мария Любицкая
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