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Регион
Опубликовано 22 сентября, 11:29

«Кубики? У меня большой шарик»: Ефим Шифрин объяснил, как перерыв в тренировках сказался на фигуре

Юморист Ефим Шифрин признался, что тренируется из-за страха потерять работу

Обложка © РИА Новости / Алексей Никольский

Обложка © РИА Новости / Алексей Никольский

Страх остаться без работы заставляет 70-летнего юмориста Ефима Шифрина поддерживать физическую форму. Артист рассказал, что ради профессии тренируется, а также ограничивает потребление сладкого и мучного. Однако недавние съёмки в горах нарушили привычный режим. Длительный перерыв сказался на фигуре звезды.

Ефим Шифрин признался, что тренируется из-за страха потерять работу. Видео © Пятый канал

«Вы про кубики? У меня там большой шарик сейчас, потому что, к сожалению, у меня не было возможности тренироваться почти полтора месяца», — признался собеседник Пятого канала.

Говоря о соцсетях, актёр отметил, что комментарии зрителей читает внимательно. Раньше после выступления можно было поклониться и уйти, теперь реакция публики видна сразу и порой задевает.

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Ранее Ефим Шифрин рассказал, почему ушёл из «Аншлага». Главная причина, по словам артиста, оказалась унизительно простой: деньги. А точнее — их полное отсутствие.

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