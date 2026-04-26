Унизительно и по-рабски: Ефим Шифрин впервые рассказал, почему ушёл из «Аншлага»

Сегодня Ефим Шифрин – главная звезда сериала «Олдскул», подтянутый 70-летний артист, который даст фору молодым. Но путь к славе оказался вымощен не золотом. В передаче «Секрет на миллион» на НТВ Шифрин наконец снял маску и рассказал, почему после 13 лет участия в «Аншлаге» он ушёл оттуда с громким скандалом и подал в суд.

Главная причина, по словам артиста, оказалась унизительно простой: деньги. А точнее – их полное отсутствие.

«За всё время участия в «Аншлаге» никто из участников не получал никаких гонораров», – заявил Шифрин.

При этом он подчеркнул, что претензий к Регине Дубовицкой у него нет, они до сих пор друзья. Но вот сама система, когда одни артисты работали за идею, а «избранные», как выяснилось, получали деньги, переполнила чашу терпения.

«Находиться в таком унизительном состоянии было просто невозможно», – признался юморист.

Он планировал уйти вместе с Михаилом Евдокимовым и Кларой Новиковой. Друзья обещали поддержать, но в итоге не выполнили слово. Евдокимов ушёл в другую сферу, а Новикова предпочла безопасность под крылом программы.

«Ложечки нашлись, а осадочек остался», – философски заметил Шифрин.

Дело кончилось судом: артист выиграл процесс против продюсеров «Аншлага», которые пять лет крутили его старые номера и фрагменты фильмов без разрешения. Требовал 1,5 миллиона, но получил 160 тысяч.

