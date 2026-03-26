«Я ещё ого-го!»: Психолог препарировала желание Шифрина иметь молодую девушку

Часто встречаются примеры того, как мужчины в почтенном возрасте заводят отношения с девушками куда младшего возраста. Особенно заметна эта тенденция в шоу-бизнесе, где важно максимально долго оставаться в форме и выглядеть молодо и притягательно. Об этом Life.ru рассказала психолог Марианна Абравитова, комментируя роман 70-летнего актёра Ефима Шифрина с 25-летней студенткой.

«Сейчас мы живём в такое время, когда паспортный возраст играет очень мало роли, если ты лично не берёшь его в расчёт. Потому что и медицина, и социум предоставляют такие возможности, что можно жить и долго, и активно, и при этом выглядеть достаточно молодо, поддерживая в себе жизненные силы», — отметила эксперт.

Нет ничего удивительного в том, что семидесятилетние мужчины частенько обращаются со своими эмоциями, любовью и романтикой к очень молодым девушкам. Однако есть и те, кто озабочен своим возрастом. Они цепляются за молодых подружек, чтобы доказать и себе, и другим: «Я ещё ого-го!». Здесь есть прямая параллель. Дело именно в возрасте: такие мужчины ждут поддержки от социума, поскольку они считают себя насыщенными, энергичными и бодрыми.

Те, кто не успел сделать детей, будут всеми силами стараться оставить свой след «на земле», однако в 70 лет на это способен далеко не каждый. Если всё это устраивается для социума, можно вывернуть и представить: «Так что ребёночек твой». Хотя, в принципе, генный материал можно взять вообще из разных мест — есть и банки спермы, и молодые родственники — вариантов масса, подчеркнула психолог.

Да, действительно, сущесвтуют мужчины, которые используют стероиды для того, чтобы выглядеть мускулистыми, потому что в 70 лет как ни качайся в зале, ты не наберешь мускулатуру, как у молодого Шварценеггера. Кстати говоря, и он тоже прибегал к использованию стероидов. Поэтому вот эта внешняя оболочка, фантик так называемый, — это, конечно, гонка за красотой, за молодостью и за сексуальностью. Марианна Абравитова Психолог

Следует отметить, что Ефим Шифрин — человек шоу-бизнеса, а там внешний вид играет достаточно большую роль. Кроме того, конкуренция там высока, поэтому в ход любые способы поддержания физической формы. У Шифрина выраженный на лицо синдром Питера Пена, который не хотел взрослеть — актёр использует все достижения науки, чтобы физически «взломать» старость и войти в круг молодёжи на правах равного.

«Шифрин мнит себя юношей, а у них должны быть молодые подружки. Если ретроспективно бросить взгляд на пожилых представителей шоу-бизнеса, то каждый второй в старости (а 70 лет это уже её начало) обращается к женщинам детородного возраста и начинает штамповать, плодить, выходить в свет, афишировать», — добавила сексолог.

По её словам, это делается вполне открыто, а не «за шторкой». Такое выносится на красные дорожки, демонстрируется, печатается, создаются инфоповоды.

«Причём внимание не столько как к артисту, сколько как к мужчине: «Я молод, бодр, очень энергетически заряжен, пользуюсь вниманием у молодых девушек, и, в общем-то, у меня всё в порядке. Жить буду 300 лет и 300 лет буду царить на эстраде», — заключила собеседница.

Ранее Ефим Шифрин отметил 70-летний юбилей и стал гостем вечернего шоу, где заявил, что ему комфортно в окружении молодых людей, сохраняющих активность и интерес к жизни. В ходе эфира ведущий затронул и личную жизнь артиста, упомянув, что его часто замечают в компании девушки по имени Кристина. Шифрин предпочёл не раскрывать детали этих отношений.