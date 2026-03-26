«Возраст не ношу в себе»: Шифрин — о юбилее и молодой спутнице

Вчера, 25 марта, Ефим Шифрин отметил 70-летний юбилей и стал гостем вечернего шоу Андрея Малахова. Телеведущий поинтересовался, на сколько лет себя ощущает юморист.

«Приблизительно на твой. Ощущение возраста не ношу в себе, и правильно делаю. И тебе советую», — ответил он.

По словам артиста, ему комфортно в окружении молодых людей. Он признался, что ему интереснее общаться с теми, кто сохраняет активность и интерес к жизни.

«Почему меня так тянет к молодым? У меня есть простой ответ — мне с ними интереснее, чем с теми, кто на всё махнул рукой. Я понимаю всё, что несёт с собой возраст, понимаю все его побочки, но я не хочу ими страдать», — отметил он.

В последнее время Шифрин оказался в центре внимания после сравнения с комиком Сергеем Орловым. Пользователи заметили сходство во внешности и подаче материала. Сам артист отнесся к этому спокойно и с юмором, вспомним, как когда-то его называли клоном Аркадия Райкина. К слову, Орлов лично поздравил юбиляра по видеосвязи.

В эфире также затронули личную жизнь артиста. Ведущий упомянул, что его часто видят в компании молодой девушки по имени Кристина. Шифрин предпочел не раскрывать подробности отношений.

«Мне очень нравится, как Кристина ходит — и никто ничего про нас не знает. Будьте счастливы, друзья», — добавил артист.

