Длинные новогодние каникулы не оборачиваются для российской экономики масштабными потерями, а лишь перераспределяют денежные потоки между отраслями. Личный финансовый консультант Александр Патешман в беседе с Life.ru развеял миф об убыточном январе, назвал главных выгодоприобретателей праздничного отдыха и объяснил, почему переносить часть зимних выходных на май не имеет смысла.

Существует миф по поводу новогодних праздников, что они негативно влияют на ВВП страны. Те, кто так считает, просто берут рост ВВП, делят его на количество рабочих дней и делают вывод, что эти доходы выпадают. На самом деле доходы не выпадают, они перераспределяются Александр Патешман личный финансовый консультант

Патешман объяснил, что значительную долю ВВП формируют предприятия, которые продолжают работать независимо от календаря. Добыча полезных ископаемых и ресурсов не прекращается на время каникул, как и деятельность заводов с непрерывным технологическим циклом. Продолжают работать больницы и многие другие службы. По словам консультанта, на длительный отдых уходят преимущественно офисные сотрудники, поэтому считать каждый нерабочий день прямой потерей для экономики некорректно.

Одновременно расходы россиян смещаются в сторону туризма, гостиниц и общепита. Главными выгодоприобретателями январских праздников Патешман назвал внутренний туризм, отели, рестораны и кафе. По его словам, в праздничные дни доходы предприятий гостеприимства резко растут, а заполняемость гостиниц, особенно в Москве, приближается к 100%. Это помогает отраслям, которые в другое время могут испытывать спад спроса. Расходы на отечественные туристические услуги поддерживают бизнес и вносят вклад в российскую экономику.

Негативно на экономике страны, по мнению эксперта, могут сказаться зарубежные поездки, поскольку часть расходов туристов уходит за границу. Прежде всего речь идёт об оплате иностранных гостиниц. Однако Патешман напомнил, что раньше россияне путешествовали за рубеж значительно активнее. Кроме того, даже при таких поездках часть средств достаётся отечественным авиаперевозчикам и остаётся внутри российской экономики.

Отдельно консультант выступил против идеи сократить новогодний отдых ради удлинения майских праздников. По его мнению, такой перенос ничего не изменит с экономической точки зрения: праздничные расходы просто сместятся с января на весну. Эксперт также призвал учитывать особенности российского климата, который заметно отличается даже от условий некоторых постсоветских стран. «Если перенести два-три дня на майские праздники, мы просто сместим ту же ситуацию на май», — пояснил Патешман. Он добавил, что зимой полноценный отдых особенно важен для восстановления сил, тогда как летом возможностей для отдыха и без того больше.

Дискуссия об экономической целесообразности длинных каникул вновь обострилась после предложения лидера «Справедливой России» Сергея Миронова перенести четыре январских выходных на май. Как писал Life.ru 12 ноября, депутат предлагает сделать весенний отдых более продолжительным, чтобы россияне могли заниматься дачными делами и путешествовать. Подобные инициативы обсуждаются уже больше двух десятилетий, однако прежние попытки значительно сократить январские праздники не привели к их отмене.