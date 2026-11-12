От оливье до шашлыков: кто уже 22 года пытается сократить новогодние каникулы и почему эта идея возвращается Оглавление Новая осень — старое предложение Как Госдума сама придумала длинные каникулы 2007–2010 годы: дачники, кризис и «пьяная неделя» 2012 год: когда предложение всё-таки превратилось в закон Жириновский предлагал вообще другую систему Каждому кризису — свой вариант сокращения каникул 2023–2026 годы: борьба за шашлыки и дачи Почему депутаты так настойчиво предлагают менять праздники? Правда ли, что длинный Новый год вредит экономике? А чего хотят сами россияне? Так почему эта новость всё время возвращается? Каждый год в России депутаты предлагают сократить январский отдых и передать часть выходных маю. Life.ru собрал историю праздничной реформы: кто поднимал эту тему, какие аргументы приводил и почему предложения продолжают повторяться. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Новая осень — старое предложение

В ноябре 2026 года лидер «Справедливой России» Сергей Миронов вновь предложил перенести часть новогодних выходных на май. По утверждённому календарю россиянам предстоит отдыхать 11 дней подряд — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027-го. А вот майские праздники разделены четырьмя рабочими днями.

Политик предложил перераспределить четыре выходных, чтобы вместо двух трёхдневных периодов в мае получились десятидневные каникулы. Один из основных аргументов — дачникам нужно время на посадки, а далеко не все могут позволить себе дорогой отдых за границей зимой.

Звучит знакомо? В августе 2025 года Миронов уже предлагал практически то же самое. А ещё раньше, в январе 2022-го, выступал за перенос трёх январских дней на май. Но история гораздо старше одного депутата.

Как Госдума сама придумала длинные каникулы

До 2005 года россияне официально отдыхали 1 и 2 января, а также на Рождество, 7 января. Всё изменилось в декабре 2004-го, когда Госдума приняла поправки к Трудовому кодексу.

С 2005 года праздничными стали дни с 1 по 5 января включительно. Вместе с Рождеством и обычными выходными это позволило сформировать продолжительный зимний отдых.

Но у реформы была и обратная сторона: 2 мая лишилось статуса нерабочего праздничного дня. Одновременно появились новые правила празднования 4 ноября, а 7 ноября и День Конституции 12 декабря перестали быть нерабочими праздничными днями.

Фактически государство изменило распределение праздников внутри года, сделав акцент на январском отдыхе. И уже через несколько лет депутаты начали предлагать вернуть всё назад.

2007–2010 годы: дачники, кризис и «пьяная неделя»

В январе 2007 года Сергей Бабурин предложил сократить новогодний отдых и за его счёт увеличить майские праздники.

В марте 2008-го депутат «Единой России» Григорий Аникеев внёс предложение оставить праздничными только 1–3 января, а два освободившихся дня перенести на май. Объяснение звучало вполне официально: рациональное использование выходных с учётом интересов граждан.

Григорий Аникеев. Фото © ТАСС / Александра Мудрац

Осенью 2008 года к дискуссии подключился депутат КПРФ Анатолий Локоть. На фоне мирового финансового кризиса он поставил под сомнение целесообразность десятидневного простоя. Парламентарий также напомнил, что в народе продолжительный январский отдых называют «пьяной неделей».

В марте 2009-го депутат-единоросс Василий Захарьящев предложил ещё более решительный вариант: оставить только 1 и 2 января, а три дня перенести на май. Так россияне получили бы дополнительные праздничные дни для садоводства.

В качестве аргумента он приводил интересы миллионов семей, которые имеют дачи и приусадебные участки.

В конце 2009-го Николай Левичев из «Справедливой России» предложил другой обмен: сделать выходными 31 декабря и 2 мая, убрав два дня из январских каникул.

А в январе 2010-го Анатолий Локоть снова поднял тему, утверждая, что из-за морозов многие россияне не могут полноценно использовать зимний отдых и предпочли бы дополнительные свободные дни весной.

Уже тогда аргументы практически сложились в универсальный набор: зимой холодно, весной тепло, дачникам нужны выходные, а стране — рабочие дни.

2012 год: когда предложение всё-таки превратилось в закон

В этой истории был момент, когда законодательство действительно изменилось.

9 февраля 2012 года занимавший пост премьер-министра Владимир Путин предложил рассмотреть возможность переноса части январского отдыха на май.

В апреле того же года был принят федеральный закон № 35-ФЗ, изменивший статью 112 Трудового кодекса. Он закрепил новогодние каникулы 1–6 и 8 января, а также предоставил правительству возможность переносить два выходных, совпавших с январскими праздничными днями, на другие даты.

Именно этот механизм позволил в 2013 году перенести выходные с 5 и 6 января на 2 и 3 мая.

Но есть важный нюанс. Речь шла о переносе совпадающих с праздниками выходных, а не о полном отказе от длинных январских каникул. Поэтому зимний отдых по-прежнему мог составлять десять дней и больше.

Получился компромисс: дополнительные выходные в мае появились, но длинный Новый год не исчез.

Жириновский предлагал вообще другую систему

Владимир Жириновский. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

В 2014–2017 годах получила известность ещё одна идея — не просто переносить дни между январём и маем, а позволить работникам самостоятельно выбирать, когда отдыхать.

Депутаты ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским предлагали существенно сократить число обязательных государственных праздничных дней, компенсировав их дополнительным оплачиваемым отпуском.

В законопроекте, внесённом в декабре 2015 года, речь шла о десяти дополнительных днях отпуска. Авторы объясняли это тем, что далеко не каждый человек хочет отдыхать именно в январе.

В 2017 году коммунисты также предложили отменить длинные новогодние каникулы, сохранив 31 декабря и 1 января и добавив другие праздничные даты.

14 декабря 2017 года Госдума отклонила оба законопроекта — КПРФ и ЛДПР. Одним из аргументов против стала необходимость сохранять семейные традиции и сложившийся баланс интересов работников и работодателей.

Каждому кризису — свой вариант сокращения каникул

В дальнейшем основания для подобных идей менялись вместе с экономической ситуацией.

В 2019 году депутат Евгений Фёдоров предложил распределить январские выходные между другими праздниками, а Ярослав Нилов выступил за включение части дней в оплачиваемый отпуск.

В июне 2020-го, после ограничений, связанных с пандемией коронавируса, сенатор Андрей Кутепов предложил сократить январский отдых в 2021 году до трёх дней ради поддержки экономики.

В Кремле тогда напомнили, что такие дискуссии возникают практически ежегодно, но в стране уже сложилась определённая практика новогоднего отдыха. Существующий календарь не изменили.

2023–2026 годы: борьба за шашлыки и дачи

В апреле 2023 года депутаты партии «Новые люди» во главе с Владиславом Даванковым внесли законопроект о длинных выходных с 1 по 9 мая. Ради этого они предлагали сократить новогодние праздники на четыре дня.

Даванков объяснял инициативу тем, что весной россияне смогут поехать на природу, а не оставаться дома зимой. Но профильный комитет Госдумы выступил против: законопроект не учитывал совпадение новогодних праздников со школьными каникулами. Профсоюзы и профильные ведомства также не поддержали предложение.

В апреле 2024 года Даванков и депутат Александр Дёмин предложили новый вариант: предоставить регионам право самостоятельно решать вопрос переноса праздничных дней по итогам референдума. В сентябре 2024-го Госдума отклонила и этот проект.

Владислав Даванков. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

В 2025 году появились новые заявления. Сергей Миронов снова выступил за длинные майские. А депутат Владимир Плякин сравнил январский отдых с бесконечным употреблением праздничных салатов, высказавшись за активный весенний досуг.

В мае 2026-го аналогичную идею озвучил сенатор Айрат Гибатдинов. В ноябре к ней вновь вернулся Миронов. Круг замкнулся.

Почему депутаты так настойчиво предлагают менять праздники?

За два десятилетия сформировалось несколько устойчивых аргументов.

Первый — климат и дачный сезон. Сторонники переноса считают, что весной отдыхать приятнее, а дополнительные майские выходные позволяют заниматься огородом, путешествовать и проводить больше времени на природе. Этот довод звучал ещё в 2009 году и снова появился в 2026-м.

Второй — экономика. Противники длинного января считают, что предприятия теряют рабочие дни, а после отдыха людям требуется время, чтобы вернуться к привычному ритму. Особенно активно этот аргумент использовался в периоды кризисов.

Третий — здоровье. Некоторые депутаты связывают продолжительные январские праздники с перееданием, чрезмерным употреблением алкоголя и недостатком физической активности. В январе 2025 года депутат и хирург Бадма Башанкаев предложил сократить каникулы до пяти дней, ссылаясь на медицинские соображения.

Четвёртый — свобода выбора. Авторы предложений о дополнительном отпуске исходили из того, что работник должен иметь возможность отдыхать тогда, когда это удобно ему, а не только в установленные государством даты.

Однако у всех аргументов есть и обратная сторона.

Правда ли, что длинный Новый год вредит экономике?

Вопрос сложнее, чем простое умножение числа нерабочих дней на стоимость рабочего времени.

Для некоторых производственных предприятий продолжительная остановка действительно может быть неудобной. Но для гостиниц, ресторанов, магазинов, туристических направлений и индустрии развлечений зимние каникулы — период повышенного спроса.

Например, по данным СберАналитики, с 31 декабря 2025-го по 11 января 2026 года россияне совершили 11,8 млн внутренних туристических поездок. Совокупные расходы туристов в этих поездках составили 80,7 млрд рублей.

Поэтому утверждать, что вся экономика на новогодних каникулах только теряет деньги, некорректно. Выгоды и издержки распределяются между отраслями неравномерно, а точный результат изменения календаря потребовал бы отдельного расчёта.

Нужно учитывать и школьные каникулы. Январский отдых позволяет многим работающим родителям проводить время с детьми без дополнительного отпуска. Перенос части выходных на май может оказаться удобнее для дачников, но менее удобным для таких семей.

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Photo Volcano

А чего хотят сами россияне?

Результаты опросов показывают, что всё зависит в том числе от формулировки вопроса.

В апреле 2023 года Фонд «Общественное мнение» выяснил, что 55% опрошенных положительно относятся к переносу нескольких новогодних выходных на май. Против высказались 23%, ещё 22% затруднились с ответом.

Но в январе 2024 года ВЦИОМ получил другой результат при вопросе о продолжительности именно новогодних каникул: 66% назвали её достаточной, 18% хотели бы сократить отдых, а 9% — увеличить.

Противоречия здесь нет: одобрять несколько дополнительных выходных в мае и одновременно быть довольным продолжительностью январских каникул — не обязательно взаимоисключающие позиции. Опросы проводились в разное время и задавали разные вопросы.

Так почему эта новость всё время возвращается?

У истории есть особенность: тема праздников позволяет депутатам обращаться к понятному почти каждому человеку вопросу. Для обсуждения не нужно разбираться в сложных экономических расчётах или юридических деталях — достаточно представить собственные планы на январь и май.

Повод возникает регулярно: правительство публикует календарь выходных, приближаются новогодние или майские праздники, после чего вновь начинается спор о том, когда правильнее отдыхать.

С точки зрения публичной коммуникации тема также удобна: она вызывает реакцию, поскольку затрагивает повседневную жизнь миллионов людей. Но означает ли это, что конкретный политик предлагает реформу исключительно ради внимания СМИ? Сам факт повторения заявлений такого вывода не доказывает.

При этом публичное предложение депутата — ещё не законопроект, а внесённый законопроект — ещё не принятое решение. Для изменения установленных праздничных дней потребуются поправки в законодательство. А утверждённый правительством календарь автоматически от депутатского заявления не меняется.

В итоге продолжительные новогодние каникулы стали устойчивой частью социальной практики, которую разные политические силы периодически предлагают пересмотреть, но для масштабной замены январского отдыха майским необходима поддержка, которой прошлые инициативы не получили.

И сейчас ситуация такая же: на ноябрь 2026 года календарь выходных на 2027-й уже утверждён. Новогодние каникулы продолжатся с 31 декабря по 10 января, а майские останутся разделены рабочей неделей.

Так что пока главный результат очередного предложения — не новые выходные, а новый виток старого спора о том, когда россиянам лучше отдыхать.

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Авторы Марина Фещенко