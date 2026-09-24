Отдых работает на экономику: Профессор раскрыл пользу 11-дневных новогодних каникул

Продолжительные новогодние каникулы помогают сотрудникам восстановиться, а бизнесу — заработать на праздничном спросе, поэтому оценивать их только через потери производства неправильно, считает профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов. Свою позицию он объяснил в эфире радио «Комсомольская правда».

Эксперт назвал формальным расчёт недопроизведённого за каникулы 2025 года ВВП в 1,2–1,3 трлн рублей. Он не учитывает перераспределение активности: отдыхающие чаще путешествуют, посещают рестораны, кафе и кинотеатры, увеличивая доходы сферы услуг. При этом транспорт, энергетика, добыча и химические производства продолжают работать.

На других предприятиях остановки позволяют ремонтировать оборудование и предотвращать дальнейшие сбои. Зимний отдых особенно важен из-за короткого светового дня и усталости. Перегрузки повышают риск заболеваний и профессионального истощения, снижая производительность.

Переносы выходных помогают избежать разорванных рабочих недель и сохранить ритм труда. Единый календарь нужен для согласованной работы предприятий. Специалист выступил против самостоятельного распределения переносов компаниями, напомнив, что законодательство уже позволяет привлекать сотрудников к работе в праздники с доплатой.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил календарь праздничных выходных на 2027 год. Новогодний отдых продлится 11 дней — с 31 декабря 2026-го по 10 января включительно.