Новогодние не трогать, майские продлить: Во ВЦИОМ раскрыли пожелания россиян насчёт праздников
Глава ВЦИОМ: Россияне хотят длинные майские каникулы без сокращения новогодних
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Россияне хотели бы отдыхать на майские праздники так же долго, как и на новогодние, причём без сокращения зимних каникул. Об этом РИА «Новости» рассказал генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Фёдоров.
По словам социолога, граждане заинтересованы не в переносе январских выходных на весну, а в увеличении общей продолжительности праздничного отдыха.
«Хотели бы в дополнение к январским длинным каникулам, ещё и майские длинные каникулы получить. Вот чего люди хотели бы. То есть не компенсировать, а чтобы было много и в те, и в другие праздники», — объяснил Фёдоров.
Производственный календарь на 2027 год не предусматривает непрерывного отдыха в мае. Россиян ждут два трёхдневных периода: с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. Между ними придётся отработать четыре дня — с 4 по 7 мая.
Напомним, до конца 2026 года россиян ожидает ещё одна сокращённая рабочая неделя. Она продлится всего три дня — с понедельника, 28 декабря, по среду, 30 декабря. После этого начнутся продолжительные новогодние каникулы. Такой график предусмотрен производственным календарём.
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