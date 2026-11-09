До конца 2026 года россиян ожидает ещё одна сокращённая рабочая неделя. Она продлится всего три дня — с понедельника, 28 декабря, по среду, 30 декабря. После этого начнутся продолжительные новогодние каникулы. Такой график предусмотрен производственным календарём.

Последний день года, 31 декабря, выпадает на четверг и будет выходным. Отдыхать россияне смогут 11 дней подряд — до воскресенья, 10 января 2027 года, включительно. Первым рабочим днём нового года станет понедельник, 11 января.

Дополнительный выходной 31 декабря появился благодаря переносу с воскресенья, 4 января 2026 года. При этом среда, 30 декабря, останется полноценным рабочим днём. Сокращать его на час работодатели не обязаны, поскольку следующий день считается перенесённым выходным, а не нерабочим праздничным днём.

В 2027 году россиян также ожидают несколько периодов продолжительного отдыха. Три дня подряд можно будет не работать с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая, с 8 по 10 мая и с 12 по 14 июня. На День народного единства предусмотрены четыре выходных — с 4 по 7 ноября.

График праздничных и выходных дней на 2027 год уже утверждён постановлением правительства России от 17 сентября 2026 года.

Ранее Life.ru сообщал, что 31 декабря 2026 года будет выходным, однако 30 декабря россиянам придётся отработать полный день. Депутат Госдумы Светлана Бессараб пояснила, что работодатели вправе самостоятельно отпустить сотрудников пораньше, но законодательство их к этому не обязывает.