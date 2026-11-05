Короткие отлучки и личные звонки нельзя сложить по времени и оформить как прогул, рассказала HR-эксперт Ольга Лутовинова. По её словам, сами по себе такие паузы не являются отдельным основанием для увольнения, однако нарушение обязанностей или правил компании может повлечь взыскание.

Прогулом считается отсутствие без уважительной причины всю смену либо более четырёх часов подряд. Специального перерыва на курение закон не предусматривает, порядок таких пауз работодатель может закрепить во внутренних правилах.

Увольнение возможно за повторное неисполнение обязанностей без уважительных причин, если у сотрудника уже есть действующее дисциплинарное взыскание. При этом компания должна соблюсти процедуру и соразмерность наказания с тяжестью проступка. Иначе суд может восстановить работника и обязать работодателя оплатить вынужденный прогул.

«Однако это не значит, что работнику стоит злоупотреблять добротой работодателя: проявление лояльности и нацеленности на результат важно с обеих сторон», — отметила специалист в беседе с RT.