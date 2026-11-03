Руководители чаще остальных нарушают офисные правила, считает половина участников опроса среди 1315 представителей бизнеса. Треть респондентов возложила ответственность на сотрудников с большим стажем, а 18% — на новичков. Главным раздражителем оказались громкие разговоры: их отметили 65% опрошенных, пишет РИАМО.

Музыка и видео без наушников мешают 51%, использование чужих вещей без разрешения — 48%. Далее следуют еда с резким запахом, нецензурная лексика и попытки отвлечь занятого коллегу. При этом сами сотрудники нередко допускают похожие нарушения.

Громко разговаривают по телефону 55%, обсуждают коллег — 44%, почти каждый третий опаздывает на встречи. По оценке авторов исследования, запреты сами по себе не устранят проблему, когда люди взаимно мешают друг другу. Снизить число поводов для раздражения помогают зонирование офиса и тихие пространства.

Излишняя строгость тоже способна оттолкнуть работников: треть допускает увольнение из-за жёстких правил. Наиболее неприемлемыми ограничениями стали запрет пользоваться телефоном в свободное время — 47%, обсуждать посторонние темы даже в перерывах — 43%, строгий дресс-код — 38%. Конфликты из-за поведения знакомы 61% участников опроса.