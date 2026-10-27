Большой брат следит, но работа стоит: Раскрыта главная проблема цифрового контроля за сотрудниками

Постоянное наблюдение за действиями работников не гарантирует роста производительности и даже способно навредить бизнесу. Количество нажатий клавиш, отправленных сообщений и часов за компьютером далеко не всегда отражает реальные достижения человека. Об этом газете «Известия» рассказал IT-эксперт Александр Климешов.

По словам специалиста, цифровые инструменты должны прежде всего выявлять недостатки в организации труда. Однако некоторые компании предпочитают оценивать сотрудников по активности в программах, упуская из виду качество выполненных задач.

Особенно несправедлив такой подход к интеллектуальным профессиям. Например, программист может посвящать написанию кода лишь треть рабочего дня, расходуя остальное время на анализ, обсуждения и поиск оптимальных решений.

«Высокая активность в информационной системе может быть связана не с высокой производительностью», — пояснил Климешов.

Эксперт предупредил, что погоня за красивой статистикой способна изменить поведение коллектива. Если начальство оценивает исключительно число закрытых задач, работники начинают стремиться к количеству в ущерб качеству.

Гораздо полезнее, считает специалист, искать причины задержек в самих процессах. Автоматизированная система может показать, почему документ неделями ожидает согласования или на каком этапе возникает перегрузка.

При этом полностью отказываться от контроля не нужно. Он необходим для защиты информации и соблюдения сроков, однако автоматические рейтинги не должны становиться единственным основанием для оценки человека, заключил эксперт.

Ранее Life.ru рассказывал, почему переработки нередко связаны с плохой организацией труда, а не количеством задач. Постоянные уведомления, совещания и переключения между рабочими чатами отнимают время, которое сотрудники могли бы потратить на действительно важные дела.