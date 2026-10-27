Не работа красит, а результат: Удалёнщики нашли способ трудиться без усталости

Работа без восьмичасового марафона за компьютером становится новым трендом среди удалёнщиков. Сотрудники всё чаще разбивают трудовой день на короткие промежутки, чередуя выполнение задач с полноценным отдыхом. Такой подход помогает снизить стресс и сохранить продуктивность. Об этом «Вечерней Москве» рассказала психолог Надежда Королева.

Новая система получила название «микросмены». Вместо непрерывного присутствия за монитором человек работает по 45–90 минут, после чего переключается на личные дела. В свободное время можно прогуляться, посмотреть сериал или заняться домашними хлопотами.

Согласно исследованию американской компании Monster, 78% опрошенных работников, практикующих подобный график, считают, что стали эффективнее. При этом многие предпочитают не посвящать руководство в особенности своего распорядка.

«Микросмены — это лучший вариант, чтобы мозг успевал перезагрузиться», — подчеркнула Королева.

По мнению психолога, молодые специалисты всё чаще ставят качество выполненных задач выше количества часов, проведённых на рабочем месте. Пандемия лишь ускорила этот процесс, показав, что постоянное нахождение в офисе далеко не всегда означает высокую результативность.

Однако у гибкого расписания есть обратная сторона. Продолжительные паузы способны нарушать концентрацию, приводить к срыву сроков и вызывать недовольство начальства. Кроме того, постоянная работа из дома грозит социальной изоляцией.

Специалисты советуют придерживаться баланса: совмещать удалёнку с посещением офиса, согласовывать перерывы и учитывать специфику профессии. Например, для производства и служб поддержки такой формат практически неприменим.