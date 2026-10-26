Работать до обеда или терять деньги? Почему четырёхчасовой график подходит не всем

Четырёхчасовой рабочий день может оказаться эффективным для некоторых компаний, но массовый переход на такой график способен обернуться снижением зарплат и повышенной нагрузкой на сотрудников. Об этом рассказала экономист, член Общественного совета при Минобрнауки России Инна Литвиненко.

По мнению специалиста, человек способен сохранять максимальную продуктивность лишь несколько часов в сутки. Остальное рабочее время нередко уходит на второстепенные задачи или растягивание обязанностей, которые можно выполнить значительно быстрее.

«Люди, работающие 5/2 по восемь часов, могут растягивать свои рабочие обязанности на весь день, создавая видимость бурной деятельности», — отметила Литвиненко.

Поводом для обсуждения стал опыт предпринимательницы, которая перевела сотрудников на график с 9:00 до 13:00. По её собственным словам, доходы компании после этого выросли, а производительность не снизилась. Однако эксперты предупреждают, что повторить такой результат во всех отраслях невозможно.

В частности, четырёхчасовой день сложно организовать на непрерывных производствах, в медицине и других сферах, где работа должна выполняться круглосуточно. Кроме того, некоторым сотрудникам придётся выполнять привычный объём задач вдвое быстрее, что грозит переутомлением.

Ещё один спорный момент — оплата труда. HR-эксперт Гарри Мурадян пояснил, что сокращённый график может сопровождаться уменьшением зарплаты. Если же сохранить прежний доход сотрудников, расходы работодателя в расчёте на один рабочий час возрастут.

Юрист Никита Тарновский в беседе с «Вечерней Москвой» предложил более гибкий вариант для родителей школьников: работать в офисе до обеда, затем делать перерыв, чтобы забрать ребёнка, и завершать оставшиеся задачи дистанционно. Такой режим, по его мнению, можно согласовать с работодателем индивидуально.