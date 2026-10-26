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Регион
Опубликовано 26 октября, 13:01

Работать до обеда или терять деньги? Почему четырёхчасовой график подходит не всем

Экономист Литвиненко: Четырёхчасовой рабочий день будет эффективным не для всех

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Четырёхчасовой рабочий день может оказаться эффективным для некоторых компаний, но массовый переход на такой график способен обернуться снижением зарплат и повышенной нагрузкой на сотрудников. Об этом рассказала экономист, член Общественного совета при Минобрнауки России Инна Литвиненко.

По мнению специалиста, человек способен сохранять максимальную продуктивность лишь несколько часов в сутки. Остальное рабочее время нередко уходит на второстепенные задачи или растягивание обязанностей, которые можно выполнить значительно быстрее.

«Люди, работающие 5/2 по восемь часов, могут растягивать свои рабочие обязанности на весь день, создавая видимость бурной деятельности», — отметила Литвиненко.

Поводом для обсуждения стал опыт предпринимательницы, которая перевела сотрудников на график с 9:00 до 13:00. По её собственным словам, доходы компании после этого выросли, а производительность не снизилась. Однако эксперты предупреждают, что повторить такой результат во всех отраслях невозможно.

В частности, четырёхчасовой день сложно организовать на непрерывных производствах, в медицине и других сферах, где работа должна выполняться круглосуточно. Кроме того, некоторым сотрудникам придётся выполнять привычный объём задач вдвое быстрее, что грозит переутомлением.

Ещё один спорный момент — оплата труда. HR-эксперт Гарри Мурадян пояснил, что сокращённый график может сопровождаться уменьшением зарплаты. Если же сохранить прежний доход сотрудников, расходы работодателя в расчёте на один рабочий час возрастут.

Юрист Никита Тарновский в беседе с «Вечерней Москвой» предложил более гибкий вариант для родителей школьников: работать в офисе до обеда, затем делать перерыв, чтобы забрать ребёнка, и завершать оставшиеся задачи дистанционно. Такой режим, по его мнению, можно согласовать с работодателем индивидуально.

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Есть мнение, что причиной переработок нередко становится не объём работы, а плохая организация процессов. Эксперт объяснял, что постоянные уведомления, совещания и переключения между задачами мешают сосредоточиться и заставляют сотрудников тратить часы на работу, которую можно было бы выполнить быстрее.

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Юрий Лысенко
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