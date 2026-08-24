Каждые две минуты — отвлечение: Почему причина переработок кроется отнюдь не в количестве задач

Переработки на работе всё чаще связаны не с большим объёмом задач, а с тем, как устроены рабочие процессы. Об этом Life.ru рассказал бизнес-лидер платформы DION (ИТ-холдинг Т1) Дмитрий Денисов.

«Во многих случаях проблема заключается в том, что рабочий день разбивается на десятки мелких переключений. Когда сотрудник постоянно выходит из одного контекста и погружается в другой, даже простые задачи начинают занимать значительно больше времени», — отметил он.

По его словам, одна из ключевых проблем — постоянное переключение между задачами. Уведомления, чаты, звонки и письма отвлекают сотрудников каждые две минуты, а чтобы вернуться к прерванной работе, требуется в среднем 23 минуты. В итоге время уходит не на саму работу, а на восстановление концентрации.

Ещё одна причина — избыток коммуникаций. Информация разбросана по разным каналам: почта, мессенджеры, звонки, документы в отдельных сервисах. Сотрудники тратят часы не на выполнение задач, а на поиск нужных данных.

Также к переработкам приводят бесконечные совещания. 60% работников считают, что встречи снижают продуктивность, а половина опрошенных говорят, что они мешают основной работе.

«Перед тем, как назначить встречу, полезно задать простой вопрос: действительно ли проблему нельзя решить несколькими сообщениями или комментарием в корпоративном чате», — заявил Денисов.

Если совещание необходимо, важно чётко определить его цель и участников, а договорённости сразу фиксировать письменно. Это избавит от необходимости возвращаться к одним и тем же вопросам. Часть работы можно автоматизировать: современные инструменты с ИИ умеют расшифровывать встречи, делать краткие саммари и быстро находить нужную информацию по записям.

«Эффективность сегодня определяется не количеством выполненных задач, а тем, насколько грамотно организовано взаимодействие внутри команды», — добавил Денисов.

До этого россияне назвали сумму, при которой они чувствовали бы себя счастливыми, — 273 тысячи рублей в месяц. Это на 6% больше, чем год назад. Проблема в том, что желаемый доход растёт быстрее, чем реальные зарплаты. Если выплаты будут увеличиваться на 10% в год, средняя зарплата достигнет этого уровня только к 2036 году. Если рост будет скромнее — 5% в год, — придётся ждать до 2045-го.