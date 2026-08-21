Россиянам для счастья нужно зарабатывать около 300 тысяч рублей в месяц

Россияне назвали сумму, которая сделала бы их счастливыми, — 273 тысячи рублей в месяц. Это на 6% больше, чем год назад. Но даже если зарплаты будут расти по 10% ежегодно, такой доход в среднем по стране появится только к 2036 году. При более реалистичных 5% — лишь к 2045-му, отметил бизнес-аналитик, преподаватель колледжа мировой экономики и передовых технологий Александр Высоких в беседе с «Газетой.ru».

Проблема в том, что сумма счастья растёт быстрее зарплат. Если она продолжит увеличиваться на 6% в год, а доходы — на 8%, средняя зарплата догонит эту «движущуюся цель» только к 2075 году. При более оптимистичных 12% — к 2043-му. Получается, что к моменту, когда вы достигнете желаемой цифры, желания уже сдвинутся.

Инфляция съедает ещё больше. Реальный рост зарплат в прошлом году составил лишь 4,5%, хотя номинальные выросли на 10,1%. Человек видит в ведомости плюс 10%, но купить на них может далеко не на столько же. Если цены продолжат расти на 6% в год, то через 10 лет для сохранения той же покупательной способности потребуется уже 489 тысяч рублей.

Впрочем, в некоторых отраслях планка уже пройдена. В московском финансе средняя зарплата в начале 2026 года составляла около 398 тысяч, в IT — 323 тысячи, а в добывающей отрасли Южно-Сахалинска — 528 тысяч. Первыми такую сумму увидят жители столицы, северных и сырьевых регионов, а также специалисты в финансах, IT и высоких технологиях.

Но главное, по мнению эксперта, даже не цифра. Реальное благосостояние — это сколько квадратных метров жилья, продуктов, услуг и свободного времени вы можете купить на час своего труда. Если производительность растёт медленнее цен, то гонка за зарплатой превращается в бег по кругу. Истинная цель — не 273 тысячи, а чтобы каждый час работы приносил больше реальных благ. И это зависит не от государства, а от вашей квалификации, отрасли и личной эффективности.

А ранее Life.ru писал, что в России сразу в нескольких узких отраслях средняя зарплата превысила 500 тысяч рублей в месяц. По данным Росстата, лидером среди финансовых направлений стало управление пенсионными резервами НПФ — 827,1 тысячи рублей.