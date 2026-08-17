Зарплаты под миллион: Росстат раскрыл самые денежные отрасли России

В России сразу в нескольких узких отраслях средняя зарплата превысила 500 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные Росстата за январь–май 2026 года.

Лидером среди финансовых направлений стало управление пенсионными резервами НПФ — 827,1 тысячи рублей. За ним следуют управление ценными бумагами с 737,5 тысячи и аренда и лизинг медицинского оборудования с 728,9 тысячи рублей.

В перестраховании средний заработок достиг 595,3 тысячи, в управлении инвестфондами — 564,1 тысячи, в страховании рисков — 563,3 тысячи, а в организации торговли на финансовых рынках — 518,8 тысячи рублей.

Отдельно выделяется морское пастбищное рыбоводство — 971,4 тысячи рублей. Однако статистика здесь представлена только по Сахалинской области и без разбивки по месяцам, поэтому показатель может быть обусловлен особенностями небольшой выборки. Для сравнения, средняя начисленная зарплата по стране за январь–май составляла около 105,2 тысячи рублей.