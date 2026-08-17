Зарплаты под миллион: Росстат раскрыл самые денежные отрасли России
Росстат: Зарплаты в перестраховании достигли 595,3 тысячи, в НПФ — 827,1 тысячи
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В России сразу в нескольких узких отраслях средняя зарплата превысила 500 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные Росстата за январь–май 2026 года.
Лидером среди финансовых направлений стало управление пенсионными резервами НПФ — 827,1 тысячи рублей. За ним следуют управление ценными бумагами с 737,5 тысячи и аренда и лизинг медицинского оборудования с 728,9 тысячи рублей.
В перестраховании средний заработок достиг 595,3 тысячи, в управлении инвестфондами — 564,1 тысячи, в страховании рисков — 563,3 тысячи, а в организации торговли на финансовых рынках — 518,8 тысячи рублей.
Отдельно выделяется морское пастбищное рыбоводство — 971,4 тысячи рублей. Однако статистика здесь представлена только по Сахалинской области и без разбивки по месяцам, поэтому показатель может быть обусловлен особенностями небольшой выборки. Для сравнения, средняя начисленная зарплата по стране за январь–май составляла около 105,2 тысячи рублей.
Ранее Life.ru уже писал, что в феврале специалисты по управлению фондами получали в среднем 848 тысяч рублей. А в мае зарплаты выше 200 тысяч рублей фиксировались лишь в трёх регионах России — на Чукотке, в Магаданской области и ЯНАО.
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