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17 августа, 08:55

Зарплаты под миллион: Росстат раскрыл самые денежные отрасли России

Росстат: Зарплаты в перестраховании достигли 595,3 тысячи, в НПФ — 827,1 тысячи

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В России сразу в нескольких узких отраслях средняя зарплата превысила 500 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные Росстата за январь–май 2026 года.

Лидером среди финансовых направлений стало управление пенсионными резервами НПФ — 827,1 тысячи рублей. За ним следуют управление ценными бумагами с 737,5 тысячи и аренда и лизинг медицинского оборудования с 728,9 тысячи рублей.

В перестраховании средний заработок достиг 595,3 тысячи, в управлении инвестфондами — 564,1 тысячи, в страховании рисков — 563,3 тысячи, а в организации торговли на финансовых рынках — 518,8 тысячи рублей.

Отдельно выделяется морское пастбищное рыбоводство — 971,4 тысячи рублей. Однако статистика здесь представлена только по Сахалинской области и без разбивки по месяцам, поэтому показатель может быть обусловлен особенностями небольшой выборки. Для сравнения, средняя начисленная зарплата по стране за январь–май составляла около 105,2 тысячи рублей.

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Ранее Life.ru уже писал, что в феврале специалисты по управлению фондами получали в среднем 848 тысяч рублей. А в мае зарплаты выше 200 тысяч рублей фиксировались лишь в трёх регионах России — на Чукотке, в Магаданской области и ЯНАО.

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Владимир Озеров
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