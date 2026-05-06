6 мая, 00:08

Стало известно, в какой сфере была самая высокая зарплата в феврале 2026 года

Обложка © Life.ru

В феврале 2026 года самыми высокооплачиваемыми в России оказались специалисты по управлению фондами. Их средний заработок составил 848 тысяч рублей. Об этом передаёт РИА «Новости» со ссылкой на данные статистики.

Речь идёт о профессионалах, которые занимаются управлением капиталом как физических, так и юридических лиц. В их ведении могут находиться инвестиционные фонды, денежные средства, пенсионные накопления, резервы пенсионного и страхового назначения, а также активы в промышленности и недвижимости.

На второй строчке рейтинга расположились работники холдинговых структур — их средний доход достиг 411 тысяч рублей. Замкнули тройку лидеров сотрудники центральных офисов, зарабатывающие в среднем 404 тысячи рублей.

Среднемесячная начисленная заработная плата рассчитывается до вычета налогов и включает все виды выплат, включая премии и бонусы. В расчёт попадают доходы всех сотрудников без исключения, в том числе и тех, кто получает сверхвысокие оклады. По итогам февраля общероссийский средний показатель составил 103,9 тысячи рублей, что на 15 процентных пунктов выше, чем за аналогичный период прошлого года.

До 200 тысяч рукой подать: В каких регионах России зарплаты растут быстрее всего

Ранее Life.ru писал, что в России в девяти отраслях средняя зарплата превышает 150 тысяч рублей. Абсолютным лидером стали табачные производства. Сотрудники этих предприятий в конце зимы получали по 355 тысяч рублей. Заработок свыше 200 тысяч также фиксировался у финансистов, страховщиков, специалистов по добыче нефти и газа, работников IT-сферы, а также воздушного и космического транспорта.

Виталий Приходько
