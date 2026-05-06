Стало известно, в какой сфере была самая высокая зарплата в феврале 2026 года

В феврале 2026 года самыми высокооплачиваемыми в России оказались специалисты по управлению фондами. Их средний заработок составил 848 тысяч рублей. Об этом передаёт РИА «Новости» со ссылкой на данные статистики.

Речь идёт о профессионалах, которые занимаются управлением капиталом как физических, так и юридических лиц. В их ведении могут находиться инвестиционные фонды, денежные средства, пенсионные накопления, резервы пенсионного и страхового назначения, а также активы в промышленности и недвижимости.

На второй строчке рейтинга расположились работники холдинговых структур — их средний доход достиг 411 тысяч рублей. Замкнули тройку лидеров сотрудники центральных офисов, зарабатывающие в среднем 404 тысячи рублей.

Среднемесячная начисленная заработная плата рассчитывается до вычета налогов и включает все виды выплат, включая премии и бонусы. В расчёт попадают доходы всех сотрудников без исключения, в том числе и тех, кто получает сверхвысокие оклады. По итогам февраля общероссийский средний показатель составил 103,9 тысячи рублей, что на 15 процентных пунктов выше, чем за аналогичный период прошлого года.

