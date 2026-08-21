Диплома уже мало: Маркетолог назвала навыки, которые помогут сохранить работу в эпоху ИИ

Способность постоянно осваивать новые инструменты становится не менее важной для карьеры, чем сама профессия. Даже в сферах с устойчивым кадровым спросом специалистам придётся регулярно обновлять знания, рассказала преподаватель СПбГИК, маркетолог и культуролог Надежда Александрова.

По её словам, прогноз Минтруда о востребованности инженеров, врачей, педагогов и квалифицированных рабочих выглядит реалистично. Особенно заметной потребность в кадрах останется в промышленности, строительстве, энергетике, транспорте и технологических отраслях.

«Для промышленности, строительства, энергетики, транспорта и технологических отраслей нужны люди, которые умеют не просто работать с цифровыми инструментами, но и создавать, обслуживать и контролировать реальные системы», — пояснила Александрова.

Врачей и педагогов искусственный интеллект также не сможет полностью заменить, считает специалист. Нейросети способны взять на себя часть диагностики, документооборота, подготовки материалов и административных операций, однако ответственность за решения и непосредственная работа с человеком останутся за профессионалом.

При этом привычная карьерная модель «получил образование и десятилетиями работаешь по специальности» постепенно теряет актуальность. Ценность сотрудника всё сильнее зависит от того, насколько быстро он способен осваивать новые технологии и применять их в своей сфере.

«Гораздо чаще он меняет набор задач внутри неё. Врач, инженер, преподаватель или дизайнер, который умеет использовать ИИ, может выполнять работу быстрее и качественнее. Поэтому конкурентоспособным становится не человек вместо машины, а человек, который умеет эффективно работать вместе с машиной», — объяснила Александрова.

По мнению эксперта, часть привычных технических навыков постепенно превратится из конкурентного преимущества в базовое требование. На первый план выйдут аналитическое мышление, коммуникация, адаптивность, умение работать с информацией и способность учиться на протяжении всей карьеры.

«Именно способность обновлять собственные навыки может оказаться главным профессиональным преимуществом следующего десятилетия», — заключила Александрова в разговоре с «Вечерней Москвой».

Ранее Life.ru писал, что на фоне развития ИИ молодые россияне всё чаще присматриваются к рабочим специальностям, где автоматизация пока не способна полностью заменить человека. С 2023 по 2026 год число резюме разнорабочих среди подростков 14–18 лет выросло в 11 раз — с 1,5 до 16,5 тысячи. Одновременно работодатели всё выше ценят сотрудников, которые сочетают практические навыки с цифровой грамотностью и умеют использовать новые технологии в своей профессии.