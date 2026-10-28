Подлизы, оптимисты, самозванцы: Какие коллеги больше всего бесят россиян в офисе

Привычка угождать начальству раздражает участников опроса об офисных отношениях сильнее, чем перекладывание работы на других. Заискивающих перед руководством коллег главным раздражителем назвали 24% респондентов, тогда как сотрудников, добавляющих окружающим чужие задачи, — лишь 3%.

Второе место заняли неисправимые оптимисты: их неизменная уверенность, что всё обойдётся, не нравится 18% опрошенных. Ещё 15% выбрали коллег, которые раздают указания, хотя руководящих полномочий у них нет. Верхние строчки рейтинга преимущественно связаны с манерой общения, а не с качеством работы.

Впрочем, профессиональная среда меняет предпочтения. Продавцов больше беспокоят непрошеные советы, административных сотрудников — неунывающие оптимисты, маркетологов — заискивание перед начальством. Аналитики особенно чувствительны к шумным соседям.

Среди юристов голоса распределились между подлизами — 22%, самозваными командирами и громкими коллегами — по 18%. У офисных сотрудников и работающих по гибридному графику первая тройка совпала. Возраст заметнее сказался на отношении к непрошеным советам: среди респондентов младше 25 лет их выбрали 22%, в остальных возрастных группах — 11–14%, пишет РИАМО.