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Регион
Опубликовано 24 октября, 12:44

«Сдвиг в системе»: Почему зумеры с лёгкостью бросают работу

Социолог Алексеев: Частая смена работы у зумеров связана с новыми ценностями

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Зумеры чаще меняют работу, поскольку воспринимают трудоустройство как взаимовыгодное партнёрство, рассказал социолог Дмитрий Алексеев. По его словам, молодые специалисты ищут подходящее сочетание заработка, смысла и личного комфорта, а готовность уйти не означает нежелания брать ответственность.

«За желанием зумеров часто менять работу стоит фундаментальный сдвиг в системе ценностей», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Удержать бизнес на плаву: HR-эксперт назвал лучшее поколение руководителей
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Представители поколения Z выросли в условиях нестабильности и цифровизации, когда планы на десятилетия вперёд нередко теряют актуальность. Поэтому быстрое переключение между возможностями эксперт назвал способом приспособиться к меняющейся среде.

Старшие поколения могут ошибочно принимать такую гибкость за непостоянство и отсутствие лояльности. Стремление молодых сотрудников к стабильности недооценено. Почти каждый второй готов надолго остаться в компании, если видит понятные перспективы и работает в здоровой атмосфере, подчеркнул эксперт.

Упадок сил и тревожность: Почему зумеры отказались от карьерных амбиций
Упадок сил и тревожность: Почему зумеры отказались от карьерных амбиций

Ранее психологи и HR-специалисты обратили внимание на значение искренней похвалы для молодых работников. Отсутствие положительной обратной связи, по их оценке, может усиливать стресс и становиться одной из причин увольнения зумеров.

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Борис Эльфанд
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