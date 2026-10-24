«Сдвиг в системе»: Почему зумеры с лёгкостью бросают работу

Зумеры чаще меняют работу, поскольку воспринимают трудоустройство как взаимовыгодное партнёрство, рассказал социолог Дмитрий Алексеев. По его словам, молодые специалисты ищут подходящее сочетание заработка, смысла и личного комфорта, а готовность уйти не означает нежелания брать ответственность.

«За желанием зумеров часто менять работу стоит фундаментальный сдвиг в системе ценностей», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Представители поколения Z выросли в условиях нестабильности и цифровизации, когда планы на десятилетия вперёд нередко теряют актуальность. Поэтому быстрое переключение между возможностями эксперт назвал способом приспособиться к меняющейся среде.

Старшие поколения могут ошибочно принимать такую гибкость за непостоянство и отсутствие лояльности. Стремление молодых сотрудников к стабильности недооценено. Почти каждый второй готов надолго остаться в компании, если видит понятные перспективы и работает в здоровой атмосфере, подчеркнул эксперт.