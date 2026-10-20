Ты ж моё золото: Почему зумеров на работе важно искренне хвалить

Молодые сотрудники особенно нуждаются в одобрении руководства, а отсутствие положительной обратной связи может усилить стресс и подтолкнуть к увольнению. Как выяснила «Вечерняя Москва», психологи и HR-специалисты связывают это с особенностями общения и профессиональной адаптации нового поколения.

По оценкам кадровых экспертов, от 30 до 50% работников испытывают недостаток признания своих заслуг. Для начинающих специалистов молчание начальника порой становится поводом усомниться в собственных способностях и задуматься о смене компании.

Психолог Роман Цветков объяснил, что повышенная потребность в поддержке обусловлена не только возрастом. Сказываются воспитание и привычка получать постоянную реакцию окружающих в цифровой среде. Поэтому одобрение воспринимается молодёжью как естественная часть делового общения.

HR-эксперт Ольга Бородина считает, что доброжелательная атмосфера, наставничество и интересные задания помогают удерживать начинающих специалистов. Даже если новичку пока не хватает опыта, ему можно поручать задачи с перспективой профессионального роста, постепенно расширяя ответственность.

«Похвала не обязана быть постоянной и слащавой», — подчеркнул Цветков.

Гораздо полезнее отмечать конкретные достижения и объяснять, какие решения оказались удачными. При этом поддержка не должна заменять конструктивную критику и контроль результатов.

Эксперты советуют руководителям учитывать индивидуальные особенности подчинённых. Одним необходима регулярная оценка усилий, другим достаточно редкого признания успехов. Главное — не допускать, чтобы одобрение превращалось в формальность.