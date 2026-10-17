Нет времени на туалет: Офисных работников предупредили о риске паховой грыжи

Малоподвижность, запоры и привычка откладывать поход в туалет могут повышать риск паховой грыжи у офисных сотрудников, предупредил хирург-герниолог Дмитрий Тищенко. По его словам, значение имеют также наследственная слабость соединительной ткани, возрастные изменения, лишний вес и курение.

При запорах сильное натуживание увеличивает внутрибрюшное давление и нагрузку на брюшную стенку. Врач советует постепенно добавлять в рацион клетчатку, пить достаточно воды и каждый час вставать из-за стола для короткой прогулки.

Дополнительную нагрузку создают хронический кашель и подъём тяжестей с задержкой дыхания. Затяжной кашель нужно обсудить с врачом, а к силовым тренировкам после перерыва лучше возвращаться постепенно. При боли в паху упражнение следует прекратить.

Повторяющаяся тянущая боль или выпячивание в паху требуют осмотра хирурга. Если выпячивание стало резко болезненным, не исчезает лёжа, появились рвота или вздутие живота, необходима экстренная помощь. Уже сформировавшуюся грыжу упражнения на пресс не устранят, подчеркнул специалист в беседе с «Вечерней Москвой».

Ранее эндокринолог объяснила, что сидячая работа и привычка регулярно есть сладости способствуют набору веса. При недостатке движения организм может получать больше энергии, чем расходует, поэтому прибавку килограммов не стоит автоматически объяснять гормональным сбоем.