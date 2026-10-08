«Сидячая работа и сладости»: Эндокринолог разрушила миф о наборе веса из-за гормонального сбоя

Резкая прибавка массы тела иногда свидетельствует об эндокринном заболевании, однако в большинстве случаев лишние килограммы появляются по другим причинам. Об этом в интервью 360.ru рассказала эндокринолог Воскресенской больницы Наталья Муравьёва.

По словам специалиста, одним из признаков возможных нарушений является стремительное изменение массы тела. Речь может идти о прибавке на 10–20 килограммов всего за два-три месяца. Впрочем, подобные случаи встречаются достаточно редко.

Гораздо чаще люди поправляются постепенно, не замечая ежедневных изменений. Например, за полгода человек может существенно прибавить в весе, а затем начать подозревать проблемы с гормонами.

Однако при выяснении обстоятельств нередко обнаруживаются другие причины. Сидячая работа, недостаток движения и привычка регулярно есть сладости приводят к тому, что организм получает больше энергии, чем расходует.

Муравьёва обратила внимание, что распространённость ожирения продолжает увеличиваться. При этом некоторые пациенты предпочитают объяснять лишние килограммы эндокринными нарушениями, хотя медицинских оснований для такого вывода нет.

Таким образом, постепенное увеличение массы тела само по себе не свидетельствует о гормональном сбое. Врач подчеркнула, что заболевания эндокринной системы действительно способны вызывать резкую прибавку, но встречается подобная причина нечасто.

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