Отторжение и инфекция: Врач раскрыла риски лечения грыжи при помощи импланта

Тяжёлые осложнения после установки импланта для лечения грыжи могут быть связаны с инфекцией, ошибками во время вмешательства или индивидуальной реакцией организма, пояснила терапевт Надежда Чернышова, комментируя историю французского актёра Арно Дени, который после ухудшения здоровья на фоне перенесённой операции прибегнул к эвтаназии.

По словам специалиста, сетка укрепляет слабый участок брюшной стенки и помогает предотвратить повторное появление грыжи. Она служит каркасом и остаётся в теле надолго. Большинство таких вмешательств проходит успешно.

«Подобные трагедии чаще всего связаны с непредвиденной реакцией конкретного организма или с развитием тяжёлого инфекционного процесса, а не с самим фактом использования импланта», — отметила медик в беседе с «Вечерней Москвой».

При этом установить причину осложнений у артиста без медицинских документов нельзя. Для этого необходимы история болезни и протокол операции. Перечисленные возможные причины не заменяют изучения конкретного случая, подчеркнула собеседница издания.

Напомним, 43-летний Арно Дени умер после процедуры эвтаназии в Бельгии. Актёр связывал сильные боли и другие нарушения здоровья с установкой импланта в июле 2023 года. В апреле 2024-го его удалили, однако многие симптомы сохранились.