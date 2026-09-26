Телефон в карман, руку на перила: Как не превратить спуск по лестнице в поездку в травмпункт

При падении с лестницы важно постараться сгруппироваться, прижать подбородок к груди и приземлиться на бок, не выставляя перед собой руку. Такие рекомендации дал травматолог-ортопед Ибрагим Евтемиров в беседе с сайтом MK.ru.

По словам врача, наибольшую опасность представляет не сама высота, а неудачное приземление. Особенно тяжёлыми могут оказаться последствия удара головой о ступеньку, угол или другой твёрдый предмет. При этом специалист признаёт, что за доли секунды человеку крайне сложно вспомнить правила безопасного падения и правильно среагировать.

Лучшей защитой от подобных происшествий Евтемиров назвал привычку держаться за перила. Также необходимо внимательно смотреть под ноги и следить, чтобы на ступенях не лежали посторонние предметы. Эти простые меры позволяют уменьшить вероятность потери равновесия.

Особую осторожность следует проявлять на незнакомых лестницах. Привычные маршруты человек зачастую преодолевает автоматически благодаря мышечной памяти, а непривычная высота ступеней в сочетании с плохим освещением или скользкой поверхностью может привести к падению.

Дополнительную опасность создают спешка, использование телефона и занятые руки. Причиной происшествия также могут стать головокружение или внезапная потеря сознания. Пожилые люди подвержены большему риску из-за возрастного ухудшения координации, зрения и мышечной силы.

Поводом для разговора стала смерть 58-летнего музыкального критика Сергея Соседова в Якутии. Первоначально сообщалось, что он упал с лестницы в гостинице Нерюнгри. Однако директор отеля Тамерлан Караев впоследствии заявил, что телеведущему внезапно стало плохо на ровной площадке. Обстоятельства происшествия остаются предметом разногласий.

Ранее Life.ru рассказывал, какие пять факторов повышают риск падения осенью даже при отсутствии гололёда. Травматолог предупредила об опасности мокрых листьев, скользких поверхностей и плохого освещения. Специалист также посоветовала выбирать устойчивую обувь и тренировать равновесие.