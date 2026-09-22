Французский актёр Арно Дени прошёл эвтаназию в Бельгии в 43 года

Французский актёр и режиссёр Арно Дени умер в Бельгии в возрасте 43 лет после процедуры эвтаназии. Об этом 22 сентября сообщил AFP его адвокат Филипп Куртуа. Последние годы артист страдал от тяжёлых осложнений, которые сам связывал с операцией по удалению паховой грыжи.

17 июля 2023 года Дени установили полипропиленовый имплант при лечении правосторонней паховой грыжи. После вмешательства, по словам артиста и его адвоката, появились сильные боли и многочисленные нарушения здоровья. В апреле 2024 года имплант удалили в США, однако значительная часть симптомов сохранилась.

Состояние Дени продолжало ухудшаться. Весной 2026 года он находился в паллиативном отделении в Бельгии и рассказывал, что практически потерял самостоятельность и больше не способен продолжать актёрскую работу. Тогда же он сообщил, что несколько врачей предварительно одобрили его запрос на эвтаназию.

Параллельно артист пытался добиться расследования обстоятельств лечения. В январе он подал заявление против неустановленных лиц по статье о неумышленном причинении вреда здоровью. 18 сентября прокуратура Парижа закрыла производство из-за недостаточной определённости состава правонарушения, после чего адвокат Дени обратился за открытием судебного расследования.

Сам актёр называл последние три года «бесконечными» и обвинял французскую медицинскую систему в том, что его жалобы долгое время не воспринимали всерьёз. Он также создал объединение пациентов, столкнувшихся с осложнениями после установки сетчатых имплантов при лечении грыж.

Ранее Life.ru писал о принятии во Франции законопроекта о праве на эвтаназию. Эмманюэль Макрон тогда заявил, что документ стал итогом длительных общественных и парламентских обсуждений. Тема помощи в уходе из жизни остаётся во Франции предметом серьёзных споров, тогда как в соседней Бельгии эвтаназия разрешена законом уже много лет