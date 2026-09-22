В Канаде разгорелся скандал из-за эвтаназии 83-летней женщины без её согласия

Полиция канадского Белвилла начала расследование обстоятельств смерти 83-летней Бригитты Штегеманн после процедуры медицинской помощи в уходе из жизни — MAID. Родственники утверждают, что женщина ранее отказывалась от эвтаназии и не дала ясного согласия непосредственно перед смертью.

Штегеманн жила в доме престарелых The Pearl в Каннифтоне, провинция Онтарио, и страдала раком желудка четвёртой стадии. Она умерла 10 июля. По словам семьи, примерно за два месяца до этого женщина отказалась от MAID, объяснив решение своими христианскими убеждениями.

Внучка пенсионерки Бригитта Кранендонк утверждает, что новый процесс оформления процедуры начался, пока она находилась в отъезде. По её словам, позднее во время оценки способности принимать решения бабушка путалась в сведениях о собственной семье, однако врач признал её способной дать согласие.

Родственница также заявила, что за два дня до назначенной процедуры Штегеманн расплакалась, когда ей объяснили, что MAID приведёт к её смерти. Семья утверждает, что утром 10 июля женщина не произнесла финального согласия перед введением препаратов. Родственники потребовали предоставить им медицинскую документацию, включая форму запроса на MAID, оценки врачей и возможное письменное соглашение об отказе от финального согласия.

По канадскому законодательству человек, как правило, должен непосредственно перед MAID получить возможность отказаться от процедуры и подтвердить своё согласие. От этого требования можно отступить, если естественная смерть пациента считается предсказуемой и он заранее, сохраняя способность принимать решения, заключил с врачом соответствующее письменное соглашение. Если же пациент впоследствии словами, звуками или жестами демонстрирует отказ или сопротивление, такое предварительное соглашение перестаёт действовать.

Семья направила жалобы главному коронеру Онтарио и другим надзорным инстанциям. Полиция Белвилла подтвердила СМИ, что дело открыто и находится в работе подразделения уголовных расследований, однако раскрывать подробности отказалась. На данный момент выводов о нарушении закона или виновности конкретных лиц нет.

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