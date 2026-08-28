Эвтаназию легализовали по всей Австралии

Добровольный уход из жизни с медицинской помощью теперь легализован во всех штатах и территориях Австралии. Последним соответствующий закон принял парламент Северной территории, сообщает ABC News.

Законопроект одобрили вечером 27 августа после голосования. Таким образом, Северная территория стала последней австралийской юрисдикцией, где разрешили так называемую voluntary assisted dying — медицинскую помощь неизлечимо больному человеку, добровольно решившему уйти из жизни.

Получить такую помощь смогут пациенты, которым, по прогнозу врачей, осталось жить не более 12 месяцев. Предложения смягчить это ограничение депутаты отклонили. Также в законе сохранили запрет для медработников первыми начинать с пациентами разговор о добровольном уходе из жизни. Поднять этот вопрос должен сам больной.

Любопытно, что Северная территория первой в Австралии легализовала эвтаназию ещё в 1995 году. Однако спустя два года федеральные власти отменили этот закон и запретили территориям самостоятельно принимать подобные нормы. Право регулировать этот вопрос им вернули только в 2022-м.

Тема легализации эвтаназии активно обсуждается и в других странах. В июле президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о принятии законопроекта о праве на эвтаназию, назвав решение итогом длительных парламентских и общественных дискуссий. А в июне в Нидерландах впервые разрешили применить эвтаназию к ребёнку младше 12 лет — процедура допускается только в исключительных случаях при неизлечимой болезни и невыносимых страданиях.