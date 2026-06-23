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23 июня, 10:06

Эвтаназию разрешили применить к ребёнку младше 12 лет, но дело дошло до прокуратуры

В Нидерландах впервые разрешили применить эвтаназию к ребёнку младше 12 лет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxx-Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxx-Studio

В Нидерландах впервые применили эвтаназию к ребёнку младше 12 лет. Процедура была проведена в рамках новых правил, вступивших в силу в 2024 году. Об этом пишет Dutch News.

Согласно этим нормам, прекращение жизни допускается в отношении детей от 1 до 12 лет в исключительных случаях — при тяжёлых неизлечимых заболеваниях и невыносимых страданиях, которые невозможно облегчить.

Власти страны не раскрывают никаких подробностей о пациенте. Неизвестны ни возраст, ни пол ребёнка, ни диагноз. По данным министерства здравоохранения, случай был рассмотрен специальной оценочной комиссией. Она изучила документы и провела беседу с врачом, участвовавшим в процедуре, после чего передала материалы в прокуратуру.

Именно следственные органы должны установить, соответствовали ли действия медиков действующему законодательству. Ситуация вызвала широкий общественный резонанс. Противники таких мер заявляют, что речь идёт о детях, которые не могут самостоятельно выразить свою волю, и требуют более жёсткого контроля за подобными решениями.

Современная медицина сильнее смерти: Почему эвтаназия в России считается пережитком, а не прогрессом
Современная медицина сильнее смерти: Почему эвтаназия в России считается пережитком, а не прогрессом

Ранее Life.ru писал, что в Канаде пожилого священника, у которого был обычный перелом бедра, начали убеждать пройти процедуру эвтаназии. Речь шла не о терминальной стадии рака или невыносимых страданиях в последние дни жизни, а о пожилом человеке, проходившем рядовое лечение после травмы.

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Полина Никифорова
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