Современная медицина сильнее смерти: Почему эвтаназия в России считается пережитком, а не прогрессом

Процедура эвтаназии противоречит гуманистическим принципам и задачам современной медицины. В России нет места для такого явления, заявил в беседе с Life.ru депутат Госдумы Алексей Куринный.

«Я надеюсь, что никаких перспектив появления процедуры эвтаназии в России нет, потому что, на мой взгляд, это неправильный подход», — отметил парламентарий.

Это противоречит гуманистическим принципам и современному развитию здравоохранения и медицины, которая позволяет даже в тяжёлых ситуациях облегчать боль и достигать того момента, когда наступает естественный конец. Алексей Куринный Депутат

Стимулировать решения вроде эвтаназии ни в коем случает нельзя, особенно в спорных ситуациях. К примеру, при случаях с депрессией, как это было с девушкой в Испании.

«Это категорически неприемлемо», — заключил собеседник.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Испании 25-летней девушке провели эвтаназию, несмотря на протесты отца. Судьба у неё была тяжёлая: Ноэлия выросла в неблагополучной семье, а её родители были наркоманами и совсем не занимались воспитанием. Кроме того, в юности она подверглась групповому изнасилованию, а затем попыталась покончить с собой, но в итоге ей парализовало ноги.