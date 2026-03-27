27 марта, 11:48

Современная медицина сильнее смерти: Почему эвтаназия в России считается пережитком, а не прогрессом

Внедрять эвтаназию в России нельзя ни в коем случае, считает депутат Куринный

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sfam_photo

Процедура эвтаназии противоречит гуманистическим принципам и задачам современной медицины. В России нет места для такого явления, заявил в беседе с Life.ru депутат Госдумы Алексей Куринный.

«Я надеюсь, что никаких перспектив появления процедуры эвтаназии в России нет, потому что, на мой взгляд, это неправильный подход», отметил парламентарий.

По его словам, в России не следует внедрять этот опыт, поскольку это противоречит всем гуманистическим принципам и понятиям. Кроме того, современная медицина и развитие здравоохранения даже в тяжёлых ситуациях позволяют помочь пациенту.

Это противоречит гуманистическим принципам и современному развитию здравоохранения и медицины, которая позволяет даже в тяжёлых ситуациях облегчать боль и достигать того момента, когда наступает естественный конец.

Алексей Куринный

Депутат

Стимулировать решения вроде эвтаназии ни в коем случает нельзя, особенно в спорных ситуациях. К примеру, при случаях с депрессией, как это было с девушкой в Испании.

«Это категорически неприемлемо», заключил собеседник.

Эвтаназия переплюнула Вторую мировую по числу смертей в Канаде

Ранее Life.ru рассказывал, что в Испании 25-летней девушке провели эвтаназию, несмотря на протесты отца. Судьба у неё была тяжёлая: Ноэлия выросла в неблагополучной семье, а её родители были наркоманами и совсем не занимались воспитанием. Кроме того, в юности она подверглась групповому изнасилованию, а затем попыталась покончить с собой, но в итоге ей парализовало ноги.

