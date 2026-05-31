В Канаде священника с переломом бедра дважды убеждали пройти эвтаназию

79-летний католический священник отец Ларри Холланд, попавший в канадскую больницу с переломом бедра, дважды получил от медиков предложение пройти процедуру эвтаназии. Священнослужитель, не страдавший неизлечимой болезнью и рассчитывавший на восстановление, категорически отверг смертельную «помощь» по моральным соображениям, назвав это давление человеконенавистническим.

«Люди уже начали привыкать, что программа эвтаназии в Канаде расширяется, но то давление, которое она оказывает на особо уязвимых пациентов, по-настоящему пугает», — отмечается в публикации MK.ru.

Речь шла не о терминальной стадии рака или невыносимых страданиях в последние дни жизни, а о пожилом человеке, проходившем рядовое лечение после травмы. Защитники системы MAiD утверждают, что речь идёт лишь об информировании пациентов об их правах, однако критики видят здесь опасный сдвиг: эвтаназия всё чаще воспринимается как стандартный вариант решения проблемы страданий на фоне бедности, отсутствия соцподдержки или одиночества.

«Если государство не может обеспечить человеку достойную помощь, имеет ли оно моральное право предлагать ему помощь в смерти?» — задаются вопросом наблюдатели, напоминая, что случай отца Холланда — далеко не единственный.

Ранее сообщалось, что в Испании впервые провели процедуру эвтаназии человеку из-за тяжёлой депрессии — 25-летняя Ноэлия Кастильо, выросшая в неблагополучной семье с родителями-наркоманами, с 13 лет наблюдалась у психиатра, в юности пережила групповое изнасилование, дважды пыталась покончить с собой, после чего у неё оказались парализованы ноги, и она передвигалась в инвалидном кресле.