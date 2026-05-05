Красноярский суд отклонил коллективный иск против эвтаназии собак

В Красноярском крае суд не стал удовлетворять коллективный иск, направленный против регионального закона, который узаконивает усыпление агрессивных собак. О том, что решение по делу вынесено не в пользу истцов, проинформировала объединённая пресс-служба судов региона.

Региональный парламент принял спорный документ ещё в ноябре 2025-го, а с текущего года он уже находится в силе. В официальном сообщении суда уточняется, что в удовлетворении коллективного иска к законодательному собранию, губернатору и правительству Красноярского края отказано.

Проблема безнадзорных животных в регионе стоит крайне остро, и это подтверждается трагическими случаями. К примеру, 13 апреля текущего года в Красноярском крае на девочку напала стая бездомных собак. Малышке повезло, что рядом оказался неравнодушный 43-летний мужчина, который спас её. Девочка осталась жива, но получила травмы.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области депутаты Законодательного собрания поддержали в первом чтении законопроект, касающийся регулирования численности бродячих собак. За документ проголосовал 31 парламентарий, двое воздержались.