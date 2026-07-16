Макрон сообщил о принятии закона об эвтаназии во Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о принятии законопроекта о праве на эвтаназию. Глава государства сообщил, что документ стал результатом длительных общественных обсуждений и парламентских дебатов.

«Законопроект о праве на эвтаназию принят. В этом глубоко личном и серьёзном вопросе, затрагивающем жизнь, страдания и достоинство, был возможен только один подход: уделить время выслушиванию, диалогу и обсуждению», — написал Макрон в Х.

Французский лидер отметил, что ещё в 2022 году обещал начать работу над такой инициативой. По его словам, решение принималось с учётом мнений граждан, медиков и экспертов по этике. Теперь документ должен пройти рассмотрение Конституционного совета Франции.

Макрон поблагодарил депутатов, участников гражданских обсуждений, медицинских работников и общественные организации, которые участвовали в подготовке закона.

Ранее сообщалось, что французский парламент уже поддержал инициативы, связанные с эвтаназией и паллиативной помощью. 28 мая 2025 года Национальное собрание одобрило законопроекты: 305 депутатов проголосовали за возможность добровольного ухода из жизни при помощи врачей, 199 выступили против.

Согласно прописанным условиям, воспользоваться процедурой смогут совершеннолетние граждане Франции или люди с постоянным законным проживанием в стране. Также обязательными требованиями станут способность осознанно выразить своё решение и наличие тяжёлого неизлечимого заболевания на поздней или терминальной стадии, угрожающего жизни.