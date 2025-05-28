Власти Франции одобрили законопроект об эвтаназии
Парламент Франции принял в первом чтении законопроект о легализации эвтаназии
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Парламент Франции большинством голосов одобрил законопроекты, касающиеся эвтаназии и паллиативной помощи. За добровольный уход из жизни с помощью врачей проголосовали 305 депутатов Национального собрания страны, против — 199. После принятия законопроекты направлены в Сенат — верхнюю палату парламента, сообщает издание France 24.
«Окончательное голосование по этой мере может занять несколько месяцев из-за длительного и сложного процесса во Франции. Последнее слово в Сенате принадлежит Национальной ассамблее», — говорится в материале.
В тексте закона прописаны условия и критерии для добровольного ухода из жизни. Среди них — возраст старше 18 лет, наличие французского гражданства или законного и постоянного проживания во Франции, а также способность свободно и осознанно выражать своё желание. Кроме того, эвтаназия будет доступна только людям с серьёзным и неизлечимым заболеванием на поздней или терминальной стадии, угрожающим жизни.
В настоящее время законодательство об эвтаназии действует в Бельгии, Нидерландах и Канаде. С апреля 2023 года в Нидерландах оно распространяется и на детей младше 12 лет. Для получения медицинской помощи в уходе из жизни в этих странах требуется подтверждение врача и независимого эксперта о том, что пациент испытывает «невыносимые страдания без надежды на улучшение».
Напомним, что ранее президент Эммануэль Макрон, выступающий за легализацию эвтаназии, приветствовал принятие законопроекта в первом чтении, назвав это «важным шагом». Он заявлял, что если Национальное собрание страны не сможет прийти к единому мнению, то итоговое решение будут принимать граждане.