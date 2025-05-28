Власти Франции одобрили законопроект об эвтаназии

Парламент Франции большинством голосов одобрил законопроекты, касающиеся эвтаназии и паллиативной помощи. За добровольный уход из жизни с помощью врачей проголосовали 305 депутатов Национального собрания страны, против — 199. После принятия законопроекты направлены в Сенат — верхнюю палату парламента, сообщает издание France 24.

«Окончательное голосование по этой мере может занять несколько месяцев из-за длительного и сложного процесса во Франции. Последнее слово в Сенате принадлежит Национальной ассамблее», — говорится в материале.

В тексте закона прописаны условия и критерии для добровольного ухода из жизни. Среди них — возраст старше 18 лет, наличие французского гражданства или законного и постоянного проживания во Франции, а также способность свободно и осознанно выражать своё желание. Кроме того, эвтаназия будет доступна только людям с серьёзным и неизлечимым заболеванием на поздней или терминальной стадии, угрожающим жизни.

В настоящее время законодательство об эвтаназии действует в Бельгии, Нидерландах и Канаде. С апреля 2023 года в Нидерландах оно распространяется и на детей младше 12 лет. Для получения медицинской помощи в уходе из жизни в этих странах требуется подтверждение врача и независимого эксперта о том, что пациент испытывает «невыносимые страдания без надежды на улучшение».