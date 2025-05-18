Макрон может разрешить эвтаназию во Франции
Le Figaro: Макрон допустил проведение референдума о легализации эвтаназии
Эмманюэль Макрон. Обложка © ТАСС / Tschaen Eric
Президент Франции Эмманюэль Макрон рассматривает возможность проведения общенационального референдума по вопросу легализации эвтаназии, о чём сообщает Le Figaro. Лидер Пятой Республики подчеркнул, что если Национальное собрание не сможет прийти к единому мнению, то окончательное решение по законопроекту должны принять сами граждане Франции.
Предлагаемый законопроект направлен на то, чтобы предоставить неизлечимо больным пациентам право на «помощь в умирании». Сторонники инициативы акцентируют внимание на необходимости уважения выбора тех, кто испытывает невыносимые страдания. Оппоненты же, напротив, выражают обеспокоенность возможными злоупотреблениями, особенно в отношении людей с психическими расстройствами и социально уязвимых слоев населения. Противники выражают опасения, что закон может быть использован не по назначению.
«Станет легче просить о смерти, чем об оказании медицинской помощи. Это противоречит принципам человеческого братства. Обществу необходимо развивать паллиативную помощь, а не принимать закон об эвтаназии», — заявил министр внутренних дел Брюно Ретайо.
С другой стороны, министр труда, здравоохранения, солидарности и семьи Катрин Вотрен поддержала эвтаназию, назвав её «альтернативой невыносимым страданиям».
В некоторых странах уже разрешена эвтаназия. Это Бельгия, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия и другие. В одних ограничения строгие, в других процедура доступна почти всем.
Недавно Макрон оказался в странной ситуации, которая привлекла внимание СМИ. Во время саммита европейских лидеров в албанской Тиране он подошёл к Эрдогану и положил руку на его плечо. Их разговор не был слышен, но наблюдатели заметили, что Эрдоган держит Макрона за палец. Французский президент пытался освободить руку. Турецкие издания расценили это как признак слабости Макрона.