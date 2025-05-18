Макрон может разрешить эвтаназию во Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассматривает возможность проведения общенационального референдума по вопросу легализации эвтаназии, о чём сообщает Le Figaro. Лидер Пятой Республики подчеркнул, что если Национальное собрание не сможет прийти к единому мнению, то окончательное решение по законопроекту должны принять сами граждане Франции.

Предлагаемый законопроект направлен на то, чтобы предоставить неизлечимо больным пациентам право на «помощь в умирании». Сторонники инициативы акцентируют внимание на необходимости уважения выбора тех, кто испытывает невыносимые страдания. Оппоненты же, напротив, выражают обеспокоенность возможными злоупотреблениями, особенно в отношении людей с психическими расстройствами и социально уязвимых слоев населения. Противники выражают опасения, что закон может быть использован не по назначению.

«Станет легче просить о смерти, чем об оказании медицинской помощи. Это противоречит принципам человеческого братства. Обществу необходимо развивать паллиативную помощь, а не принимать закон об эвтаназии», — заявил министр внутренних дел Брюно Ретайо.

С другой стороны, министр труда, здравоохранения, солидарности и семьи Катрин Вотрен поддержала эвтаназию, назвав её «альтернативой невыносимым страданиям».

В некоторых странах уже разрешена эвтаназия. Это Бельгия, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия и другие. В одних ограничения строгие, в других процедура доступна почти всем.