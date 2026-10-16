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Опубликовано 16 октября, 11:52

Удержать бизнес на плаву: HR-эксперт назвал лучшее поколение руководителей

HR-эксперт Мурадян считает миллениалов наиболее успешными руководителями

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Миллениалы лучше других поколений справляются с управлением бизнесом в условиях кризиса, считает HR-эксперт Гарри Мурадян. По его мнению, их преимущество заключается в способности быстро адаптироваться к переменам. Также влияет опыт, полученный в эпоху развития корпоративной культуры.

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Представители этого поколения быстрее принимают решения в условиях неопределённости, что помогает им удерживать бизнес на плаву. Специалист считает такую гибкость важным преимуществом перед старшими и младшими коллегами.

Поколение X, по его оценке, сильнее привязано к привычной модели работы в одной компании и труднее перестраивается. Зумеры же чаще меняют сферы деятельности и меньше ориентированы на долгую карьеру, отметил собеседник «Абзаца».

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Кстати, открытое обсуждение разногласий помогает управленческим командам эффективнее решать задачи. К такому выводу пришли исследователи после анализа результатов шестого сезона конкурса «Лидеры России». Команды, которые совместно искали решения, справлялись лучше тех, где вся работа держалась на одном человеке.

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Борис Эльфанд
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