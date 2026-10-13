В «Сенеже» 60 команд поборются за победу в «Лиге чемпионов» управленцев

Управленческие команды, в которых участники открыто обсуждают разногласия и вместе ищут решения, справляются с задачами лучше тех, где вся работа держится на одном человеке. К такому выводу пришли исследователи, изучившие результаты шестого сезона конкурса «Лидеры России». Итоги представили 13 октября, за несколько дней до суперфинала в подмосковном «Сенеже».

В финале конкурса «Лидеры России» встретятся 60 управленческих команд. Фото © «Лидеры России»

Авторы исследования проанализировали работу 719 коллективов, дошедших до полуфиналов и финала конкурса. Выяснилось, что для успешного результата важнее общая цель и сочетание разных профессиональных качеств, чем наличие одного ярко выраженного руководителя. При этом команды с централизованным и распределённым лидерством могли показывать сопоставимые результаты.

Эксперты также обратили внимание на вклад каждого участника. Лучше справлялись коллективы, где одни предлагали идеи, другие помогали воплощать их в жизнь, а третьи поддерживали совместную работу. Если кто-то фактически устранялся от выполнения заданий, общий результат снижался. При этом преимущество не зависело от преобладания мужчин или женщин в составе команды.

В финале конкурса «Лидеры России» встретятся 60 управленческих команд. Фото © «Лидеры России»

Проверить эти выводы на практике предстоит 300 управленцам, которые с 16 по 18 октября примут участие в «Лиге чемпионов» конкурса. В подмосковной Мастерской управления «Сенеж» встретятся 60 команд, уже победивших в своих категориях по итогам шестого сезона.

Суперфинал пройдёт в формате управленческого чемпионата. Участникам придётся вести переговоры, конкурировать за ограниченные ресурсы и принимать совместные решения в условиях дефицита времени. Результаты будут отображаться в открытой турнирной таблице, а эксперты смогут давать обратную связь непосредственно во время испытаний.

Нововведением станет управленческий диктант. Конкурсанты проверят знание профессиональной терминологии и способность быстро ориентироваться в сложных ситуациях. Кроме того, им предстоит совместно решить задачу по теории управления.

Всего на участие в шестом сезоне подали заявки более 75 тысяч руководителей из всех регионов России и 66 иностранных государств. Победители уже получили право пройти специальную образовательную программу по командообразованию. Итоги дополнительного чемпионата объявят 18 октября.

Командный подход уже используют и в других кадровых проектах. Как сообщал Life.ru 11 сентября, в Южной Осетии завершился конкурс «Команда будущего», организованный при методической поддержке платформы «Россия — страна возможностей». Из 1447 претендентов выбрали 17 победителей, а десятерым из них планируют предложить работу в правительстве республики.