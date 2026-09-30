ЭИСИ и АЦ ВЦИОМ: Главный итог выборов – качественное обновление Госдумы Оглавление Пять партий остались в Госдуме, но баланс между ними изменился В новую Госдуму вошли 46 участников и ветеранов СВО В парламент пришло больше участников кадровых конкурсов Эксперты увидели изменение запросов разных групп избирателей Каким эксперты видят следующий политический цикл Эксперты ЭИСИ и ВЦИОМ обсудили обновление Госдумы после выборов-2026 Обложка © Life.ru

Состав Государственной думы IX созыва заметно обновился, а одним из наиболее заметных кадровых изменений стало избрание участников и ветеранов специальной военной операции. О том, как результаты выборов 2026 года повлияли на парламент и политическую систему России, эксперты ЭИСИ и Аналитического центра ВЦИОМ рассказали 30 сентября на круглом столе «Эпилог: как выборы 2026 года охарактеризовали политическую систему России».

Участники дискуссии рассматривали не только распределение голосов между партиями, но и изменения в составе парламента, электоральном поведении и запросах избирателей. В представленном на площадке докладе ВЦИОМ среди ключевых тем назывались запрос на стабильность, отношение к государственным институтам и изменение партийных ниш. А как прошёл первый рабочий день Госдумы нового созыва, смотрите в нашем фоторепортаже.

Пять партий остались в Госдуме, но баланс между ними изменился

Одним из основных выводов участников круглого стола стало сохранение пятипартийной структуры Государственной думы.

Генеральный директор АЦ ВЦИОМ Валерий Фёдоров обратил внимание, что при сохранении тех же пяти парламентских сил изменилось их соотношение. По его оценке, позиции «Единой России» усилились, КПРФ и «Справедливая Россия» ослабили своё представительство, тогда как ЛДПР и «Новые люди» улучшили результаты. Эксперт предположил, что в российской партийной системе постепенно формируется более выраженное разделение электоральных ниш.

Предварительный экзитпол ВЦИОМ ещё вечером 20 сентября также показывал прохождение в Думу пяти партий: «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Новых людей» и «Справедливой России». Окончательные итоги позднее устанавливал ЦИК.

Участники круглого стола отдельно обсуждали и высокую активность избирателей. Среди факторов, которые могли повлиять на явку, назывались трёхдневное голосование, дистанционное электронное голосование, масштабное досрочное голосование и особенности кампании в приграничных регионах.

В новую Госдуму вошли 46 участников и ветеранов СВО

Одно из наиболее заметных изменений касается кадрового состава нижней палаты.

Заместитель генерального директора КГ «Полилог» Никита Сетов сообщил на круглом столе, что депутатами Госдумы IX созыва стали 46 участников и ветеранов СВО — около 10% от общего числа парламентариев.

Отдельную группу среди них составляют участники президентской программы «Время героев». По данным, приведённым Сетовым, депутатами стали 19 её выпускников: 18 были избраны от «Единой России», ещё один — как самовыдвиженец.

Эксперт предположил, что опыт этих депутатов может повлиять как на законодательные инициативы, так и на формат их работы с избирателями. При этом речь идёт именно о прогнозе политолога — оценивать реальное влияние этой группы можно будет уже по работе нового созыва.

В парламент пришло больше участников кадровых конкурсов

Обновление произошло не только за счёт ветеранов СВО.

По данным, представленным на круглом столе, в составе IX созыва насчитывается 28 победителей и финалистов конкурса «Лидеры России — политика» первого и второго сезонов. Это, как отметил Сетов, примерно вдвое больше, чем в предыдущем составе.

Изменилась и партийная представленность участников кадрового проекта. Если прежде среди них были представители «Единой России» и ЛДПР, то теперь в эту группу вошли и два депутата от «Новых людей».

Сетов назвал происходящее признаком того, что кадровое обновление политической системы становится более системным. Это экспертная оценка, прозвучавшая на мероприятии.

Эксперты увидели изменение запросов разных групп избирателей

Отдельная часть дискуссии была посвящена тому, чем отличаются электораты парламентских партий.

Директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский представил исследование об идентичности и социальных установках избирателей. По приведённым им данным, среди сторонников «Единой России» высока доля респондентов, которые положительно оценивают российское гражданство и считают нынешние трудности временными.

Электорат КПРФ, согласно представленному исследованию, заметно критичнее оценивает текущую ситуацию и перспективы её улучшения. У «Новых людей» автор исследования выделил большую долю экономически активных граждан и избирателей, которые формально не считают себя сторонниками какой-либо партии.

Каким эксперты видят следующий политический цикл

Участники круглого стола обсуждали и задачи, с которыми новый состав Госдумы может столкнуться в ближайшие пять лет.

Политолог Дмитрий Гусев среди факторов будущего политического цикла назвал президентские выборы 2030 года, развитие ситуации вокруг СВО и социально-экономическую повестку.

В свою очередь Валерий Фёдоров одним из результатов завершившегося электорального цикла назвал изменение отношения россиян к вопросам суверенитета, роли государства, семьи и личной ответственности. Он также связал обновление политических кадров с растущим, по его оценке, запросом на продвижение людей по результатам их работы и опыта.

Таким образом, центральной темой дискуссии ЭИСИ и ВЦИОМ стало не столько само распределение мандатов, сколько то, какой состав парламента сформировали выборы 2026 года и какие изменения эксперты увидели в поведении избирателей. Среди наиболее конкретных кадровых итогов — появление в Госдуме десятков ветеранов СВО, участников программы «Время героев» и выпускников политических кадровых конкурсов.

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Авторы Марина Фещенко