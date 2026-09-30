Звёзды Героев и напутствие Путина: Как прошёл первый день новой Госдумы – фоторепортаж Life.ru

В 10:00 30 сентября в Госдуме прозвучал гимн России — так началось первое заседание девятого созыва. За день депутаты избрали руководство палаты, распределили комитеты и выслушали президента Владимира Путина, обозначившего задачи на ближайшие годы.

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Председателем Госдумы на третий срок подряд стал Вячеслав Володин. За него проголосовали 90,2% депутатов, за его соперника Дмитрия Новикова — 8%. Володин возглавляет палату с 2016 года и стал первым спикером современной Госдумы, избранным более чем на два последовательных срока.

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Обращаясь к коллегам, Володин призвал учитывать исторические ошибки и объединять политические силы. По его словам, угрозу для страны могут представлять внутренние конфликты, предательство элит и слабость власти.

«История показывает, что нашу страну извне невозможно победить. Все проблемы приходят изнутри», — заявил он.

Среди первоочередных задач спикер назвал законодательное обеспечение СВО, а также реализацию национальных проектов.

Всего в новой Госдуме 450 депутатов. По итогам выборов «Единая Россия» получила 349 мандатов, КПРФ — 37, ЛДПР — 23, «Новые люди» — 19, «Справедливая Россия» — 17. Один округ выиграл представитель «Родины», ещё четыре — самовыдвиженцы. Это распределение именно по результатам голосования: при формировании фракций их численность могла увеличиться за счёт присоединившихся депутатов. Так, во фракцию единороссов вошли 350 человек.

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Первыми заместителями Володина избраны Ирина Яровая и Иван Мельников. Ещё девять вице-спикеров — Владимир Васильев, Александр Жуков, Виталий Савельев, Анна Кузнецова, Алексей Гордеев, Виктория Абрамченко, Мария Воропаева, Владислав Даванков и Александр Бабаков.

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

В палате сформировали 34 комитета — на два больше, чем в предыдущем созыве. Появился отдельный комитет по цифровому развитию и искусственному интеллекту, а прежний комитет по госстроительству и законодательству разделили на два.

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Руководящие посты распределились между всеми пятью фракциями. Среди назначений:

«Единая Россия» — 20 комитетов. Международные дела возглавил Пётр Толстой, оборону — Владимир Касатонов, бюджет и налоги — Андрей Макаров, молодёжную политику — Владислав Головин, цифровое развитие и ИИ — Александр Сидякин.

КПРФ — пять комитетов. Вопросами семьи продолжит заниматься Нина Останина, аграрными вопросами — Владимир Кашин, делами СНГ — Леонид Калашников.

ЛДПР — три комитета. Труд, социальную политику и дела ветеранов поручили Элеоноре Кавшар, охрану здоровья — Владимиру Сысоеву, развитие гражданского общества — Борису Чернышову.

«Новые люди» — три комитета. Туризм возглавил Тимур Каноков, малое и среднее предпринимательство — Станислав Дружинин, экологию — Елена Панова.

«Справедливая Россия» — три комитета. Финансовый рынок остался за Анатолием Аксаковым, наука и высшее образование — за Сергеем Кабышевым, защита конкуренции — за Валерием Гартунгом.

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Выступивший перед депутатами Владимир Путин призвал уделять первоочередное внимание обороноспособности страны и совершенствовать помощь участникам СВО и их семьям. Другой приоритет — качество жизни россиян: здравоохранение, образование, занятость, культура и экология. Эффективность власти президент связал с выполнением запросов общества и наказов избирателей.

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Одной из главных задач сессии станет бюджет на следующие три года. Путин потребовал предусмотреть достаточно средств на поддержку семей с детьми, улучшение жилищных условий и решение демографических проблем. Сам бюджет, подчеркнул он, должен быть реалистичным и сбалансированным.

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

«Прошу вас абсолютно исключить любой разрушающий нас изнутри популизм. Ошибки, особенно сейчас, абсолютно недопустимы», — заявил президент. Кроме того, он призвал убирать устаревшие ограничения для бизнеса, науки и новых технологий.