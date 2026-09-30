Госдума избрала председателей 34 комитетов нового созыва

Госдума девятого созыва сформировала 34 комитета и избрала их председателей на первом пленарном заседании. Больше половины комитетов — 20 — возглавили представители «Единой России».

КПРФ получила председательство в пяти комитетах. Ещё по три возглавили депутаты от ЛДПР, «Новых людей» и «Справедливой России».

Одновременно депутаты утвердили структуру нижней палаты: помимо 34 комитетов, в новом созыве будут действовать четыре постоянные комиссии. По сравнению с Госдумой восьмого созыва число комитетов выросло на два. В частности, в парламенте появился отдельный комитет по цифровому развитию и искусственному интеллекту. Также был преобразован комитет по государственному строительству и законодательству, который ранее занимался сразу большим количеством направлений.

Теперь его полномочия распределены между двумя структурами — комитетом по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству и комитетом по уголовному и административному законодательству. Руководитель временной рабочей группы по подготовке первого заседания Виктор Пинский ранее объяснял разделение высокой нагрузкой на прежний комитет.

Первое заседание Госдумы девятого созыва прошло 30 сентября. Новый состав нижней палаты был сформирован по итогам выборов 18–20 сентября.